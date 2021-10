Lopetegui elogia al Mallorca, 'borra' el sábado y pone de ejemplo al Betis

Sin margen de descanso, Lopetegui ya afronta el partido de mañana en Mallorca con la necesidad de seguir sumando de tres en tres para mantenerse en el Top liguero, en una lucha por el campeonato a la que no puede renunciar a estas alturas de temporada. Y con la urgencia de doblegar a un equipo que sólo ha perdido un partido en casa en la presente temporada.

Tras su exhibición ofensiva del sábado -y sus errores atrás- llega un partido muy diferente, aunque un conjunto que ha comenzado muy bien la temporada y que llega enrabietado tras perder dos puntos en el minuto 97 del duelo que jugó el pasado sábado en Mestalla.

"Esto va muy rápido y estamos en la previa de un partido importante. En el que el rival se ha msotrado muy fuerte en su campo, también fuera, y que llega después de empatar de forma inmerecida en el descuento un partido que jugó con diez durante mucho tiempo. Es un aprtido de mucha exigencia, pero el tiempo de recuperación es el que es y no nos podemos parar a quejarnos sino buscar soluciones. Mañana hay que hacer un gran partido en un duelo de mucha exigencia", aseguraba el técnico sevillista, que sólo tiene palabras de elogio para el Mallorca.

"El Mallorca sólo ha perdido en casa ante Osasuna y empató ante equipos que están ahí arriba, como el Betis. Y fuera también está dando un gran nivel: perdió ante la Real en el último minuto por accidente, cedió dos puntos en Valencia.., Es un rival muy difícil, con futbolistas que tienen mucho talento y que se encuentra en una inercia muy buena. Son muy peligrosos y tenemos que estar muy atentos", aseguraba el entrenador del Sevilla FC.

El equipo de Lopetegui llega tras ganar 5-3 en un partido loco, del que no quiere hablar más y en el que, asegura, sacó conclusiones positivas. "Me gusta ganar y, a partir de ahí, puedes analizar cada partido. Hay partidos que ganas 1-0 y que no son lo que representan. Otras veces se dan ese sitio de situaciones (por el 5-3), pero no es normal. Las formas de ganar no las cambiamos, nosotros buscamos situaciones parecidas y los partidos se dan como se dan", afirmaba el entrenador vasco, que reitera su deseo de dejarlo atrás, pese a las buenas sensaciones que dejaron jugadores como Oliver, Delaney o Munir, que no han jugado tanto en este arranque por uno u otro motivo: "Al final estamos contentos de ganar los partidos y que el equipo juegue bien, pero ya es historia. Estamos en la previa de un partido complicado y lo que hemos echo en el partido anterior no ayuda. Cuantos más jugadores preparados y que nos vayan a ayudar tengamos son bienvenidos. Va a obligar a que todo el mundo esté con las orejas tiesas".

Por último, quiso rebajar la tensión que hay en muchos equipos, que ya se están jugando 'finales' pese a la altura de temporada en la que nos encontramos. "En el fútbol, por unos motivos u otros, todos tienen urgencias. La urgencia siempre es ganar, para todos. Es inherente al deporte y a la exigencia del fútbol profesional. Todos los equipos están en esa frecuencia, en la necesidad de ganar, concluía.