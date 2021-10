Lamela: "Por lo menos no se perdió"

Lamela: "Por lo menos no se perdió" UES

Erik Lamela, autor de Sevilla FC contra el RCD Mallorca, habló después del empate cosechado por su equipo en las Islas Baleares.

- Se escapan puntos

Se gritó mucho. Una lástima que al final no lo cobraron. No sé si fue mano o no. Una pena porque hubiera sido muy lindo terminar así el partido.

- Un mal menor

Por lo menos no se perdió. Vinimos a por la victoria, pero el partido arrancó complicado con el gol que nos hicieron. Cuando no se gana hay que luchar por no perder.

- Pensando en CA Osasuna

Es un equipo fuerte. Jugaremos con nuestra gente y tenemos que tratar de conseguir los tres puntos. Nos prepararemos bien para competirles de la mejor manera.

- Su gol

Ya tenía en mente tirar al arco. Por suerte, el control fue bueno y me cayó bien para mi pierna buena. No lo dudé y la pelota pudo entrar bien.