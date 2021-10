Lopetegui, sobre la polémica del VAR, Lamela, En-Nesyri o la vuelta de los lesionados

Todavía en 'caliente' después del polémico partido del miércoles, Julen Lopetegui afronta otro duelo que puede ser clave en el devenir del Sevilla ante un rival que llega de empatar en el Bernabéu y que se encuentra peleando en los puestos altos de la tabla.

El entrenador guipozcoano analizó este partido, la polémica de Son Moix y la interpretación del VAR y no dio pistas sobre el regreso del Papu o En-Nesyri, que podrían ser las grandes novedades en las listas de convocados.

Osasuna, otro rival muy duro

"Hace poco terminamos el anterior y ya estamos con éste. Es lo que hay en esta competición y este calendario. Ya estamos preparados y preparándonos para el partido de mañana, ante un equipo que no es novedad como compite ahora porque ha sido así en las últimas temporadas y que puede ser candidato a Europa perfectamente a final de temporada. Es un equipo que tiene diferentes registros, que juega con 4-4-2, cambia a 4-1-4-1, ahora lo hace con línea de 3 o de 5 atrás, y que tiene claro cómo afrontar los partidos. Nos tenemos que preparar muy bien para ganarle. Es muy difícil generarles ocasiones y ellos tiene claro cómo atacarte"

Ganar como al Levante o por un gol

"Yo siempre quiero ganar los partidos y pasa por marcar un gol más que el contrario. Tratamos de atacar mucho y guardar nuestra porterí. Y los rerrores son parte del juego. Nos equivocamos todos. La idea es imponer nuestra idea de juego. Y lo trataremos mañana ante un rival que es completo en lo defensivo y lo ofensivo. Hay que atacarle bien y defenderse igual de bien".

Posibilidad de que En-Nesyri, Papu Gómez o Rekik regresen

"Alguno está mejor de su lesión, pero no están recuperados al 100%. Veremos cuándo nos pueden ayudar. El resto está recuperándose del partido anterior de cara al partido de mañana. Hay que esperar a esta noche o a mañana mismo para tomar las decisiones sobre ellos".

Mayor exigencia actual

"La exigencia siempre ha existido, nos ha marcado el camino. La ambición de ganar cada partido la tenemos siempre y es la que nos mueve en cada competición".

Incidencia del público y resultados fuera de casa

"El público bienvenido siempre porque forma parte del contexto y el ambiente futbolístico. Nosotros lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra respuesta con público y sin público".

Igualdad actual del campeonato

"Os sorprende a vosotros, a nosotros no, porque sabemos la dificultad de ganar cada partido. Los detalles marcan los partidos. De todoas formas, aún falta mucho. Esto es un maratón de 38 partidos y vamos por el kilómetro 11. Los finales son los que cuentan y ahora hay que centrarse en el siguiente kilómetro".

Lamela, decisivo

"Ha jugado como titular muchos aprtidos. Es un jugador que ha ido entrando y que es importante para nosotros. Está compitiendo bie e irá ayudando durante la temporada. Parece habla de los jugadores que salen de inicio y a veces son más importantes los que salen después, hay que darle importancia ese rol".

Polémica en el fútbol y con el VAR

"La polémica en el fútbol nunca va a terminar, es parte intríonseca del juego. Todos tratamos de utilizar las nuevas herramientas para mejorar y ha mejorado en situaciones límite. El problema está en cuando va a intervenir y cuando no. Se nos dijo que iba a intervenir mucho menos y que en el resto de situaciones se impondía el criterio arbitral. Con estas herramientas, el error se irá acotando con el tiempo, pero la polémica nunca se va a acabar.

¿Cuándo se pitan unas manos y cuándo no?

"Tenemos claro lo que nos han explicado, pero interpretarlo no es sencillo. Ni nosotros mismos con la imagen nos aclararamos. No es momento de echarle sal a la herida sino de entender la dificultad, para que se vaya acotando la interpretación lo más posible".