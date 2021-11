La fiesta del Sevilla continuó en el vestuarios, las redes y más allá...

La celebración de los jugadores del SevillaFC sobre el campo tras ganarle el derbi al Betis siguió luego en el vestuario y a lo largo de la noche. Ya lo dijo Rakitic, esta noche era para que los sevillistas lo celebraran, que ellos también lo iban a celebrar.



Moncho desvelo parte de cómo se estaba viviendo en el vestuario. "Vengo de allí, me han duchado y me han hecho de todo", señalaba el director deportivo del Sevilla.



Pero los festejos por el emotivo triunfo en el Benito Villamarín también se trasladaron a las redes sociales donde los jugadores del Sevilla se soltaron.



También lo festejaron incluso, algunos que ya no están. El sevillismo volvió a disfrutar de un triunfo en el partido más emotivo del año.



Pues yo hoy duermo seguro€

VAMOS MI SEVILLA ??

Disfrutad Sevillistas ???????? pic.twitter.com/bR3SxiJsD6 — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) November 7, 2021

No es mi trabajo€ es mi vida.

Enhorabuena y felicidades a todos los sevillistas.

Disfrutad!!! pic.twitter.com/tjVtLE1Ui5 — Monchi (@leonsfdo) November 7, 2021