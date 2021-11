La renovación de Joan Jordán no debe peligrar: Nueva muestra de amor al Sevilla FC

Joan Jordán, futbolista del Sevilla Fútbol Club, fue uno de los más destacados en la victoria de su equipo en el derbi del pasado domingo 7 de noviembre contra el Real Betis Balompié por 0-2.

El centrocampista catalán realizó un encuentro muy completo en la construcción del juego y en la resta, convirtiéndose en uno de los factores decisivos para que el duelo cayera a favor de la escuadra sevillista.

Jordán compartió un rato con los compañeros de El Tercer Tiempo de Movistar+ en los que hizo un canto de amor al Sevilla FC y explicó que siente jugando los derbis. "Me siento como un sevillista más. Me siento muy identificado con la ambición del club, con la afición y la ciudad y a partir de ahí es un poco lo que te he dicho antes, es un derbi distinto a todos. Se vive de una manera muy especial, porque aquí se vive el fútbol con mucha pasión. Yo no lo había vivido nunca así".

Por esa declaración, su renovación, ya que acaba contrato en 2023, no debería ser ningún problema. De hecho la predisposición es buena y se espera que las negociaciones acaben siendo exitosas.

También le dio tiempo a hablar sobre la complicada situación en UEFA Champions League: "El varapalo que nos llevamos entre semana fue muy duro. El derbi no cura lo que pasó en Champions".

Finalmente habló sobre su crecimiento desde que llegó al equipo y la competencia que ha tenido: "Lo estoy llevando muy bien, con muchísima naturalidad. En todos los equipos que he estado he tenido competencia. Cuando llegué había grandes jugadores como Éver, Mudo, Óliver, Fernando, Gudelj... Desde el principio el míster me ha transmitido confianza. La competencia nos hace mejores los unos a los otros. Vamos a necesitar de todos".