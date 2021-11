Ocampos asegura que "con trabajo uno siempre logra lo que quiere"

Sevilla, 10 nov (EFE).- El extremo argentino Lucas Ocampos, que cumple con ésta su tercera temporada en el Sevilla, al que llegó procedente del Olympique de Marsella francés, asegura que "con trabajo uno siempre logra lo que quiere", en alusión al buen momento mostrado en los últimos partidos después de que su arranque de campaña fuese algo irregular.



El internacional con la Albiceleste, nacido en Quilmes hace de 27 años, comentó en declaraciones a los medios del club hispalense que "no hay que ser un genio para darse cuenta" de que subió su nivel y que se siente mejor.



"Por suerte voy dejando atrás sensaciones feas que tuve en lo físico y también en lo psicológico. Las cosas van saliendo mejor y, aunque no se vea, hay mucho trabajo detrás y lesiones que no me dejaron estar en mi mejor momento. Sigo trabajando con molestias en el tobillo, que van a estar ahí, pero por suerte la pelota volvió a entrar y esperamos seguir así", relató el extremo.



Ocampos afirmó que está "en un club que te exige siempre lo mejor y en el que hay mucha competencia" y que cuando no le salían las cosas se "frustraba", algo que también le "gusta" porque significa que no le "da igual".



"Los sabe muy poca gente. Yo me lesioné contra los Wolves en Alemania -fase final de la Liga Europa 2020 que finalmente ganó el Sevilla- y me estaba haciendo la resonancia cuando me llaman para decirme que había fallecido mi abuela. Estaba con el doctor y me llamó mi padre llorando. Son momentos muy difíciles y las personas que lo sabían dentro del 'staff' me ayudaron mucho", apuntó el futbolista.



Ocampos desveló que "jugar con ese dolor" le ayudó para "no pensar en esos momentos" y subrayó que "todo esfuerzo tiene la recompensa", en referencia al título logrado en ese torneo por su equipo en la final que disputaron ante el Inter de Milán.



Preguntado por si su gran rendimiento en la primera temporada como sevillista fue un listón demasiado alto, el argentino comentó que en esa campaña consiguió muchos goles pero que él sigue siendo el mismo jugador y que trabaja para ello.



"No puedo prometer treinta goles pero sí trabajar como el que más. La verdad es que me siento mejor desde el último parón. He podido trabajar con menos dolor y eso me da mucha más confianza", subrayó Ocampos, quien también se refirió al rendimiento del equipo en las últimas semanas, sobre todo en la Liga de Campeones, torneo en el que el Sevilla se ha complicado su pase a los octavos de final.



El extremo dijo ha sido un período "muy exigente" con partidos "duros y complicados", por lo que reconoció que este nuevo parón en la competiciones de clubes por los encuentros de selecciones nacionales "viene bien para recargar pilas, liberar un poco la cabeza y pensar en lo que viene".



"No recuerdo la última vez que nos dieron tantos días de descanso, pero el equipo lo necesitaba porque fueron semanas duras física y psicológicamente. Se agradece mucho también por la familia", declaró el argentino, quien se va al descanso con el gran sabor de boca que dejó en el Sevilla ganar el derbi del pasado domingo en el campo del Betis (0-2), en el que fue uno de los destacados.



Ocampos espera que su equipo siga con "ambición y esas ganas de dar el paso" y aseguró que trabajan para eso, "para poder al fin dar ese pasito que le falta dar al club. Intentar terminar ahí arriba es el sueño de todos, pero no es fácil", dijo.



"No tenemos que confundirnos ni hablar antes de tiempo. Hay que ir paso a paso, creciendo como equipo y ya llegará", puntualizó.



El extremo también habló sobre sus compatriotas en la plantilla que dirige Julen Lopetegui, como son Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Erik Lamela y Alejandro 'Papu' Gómez, y particularizó en el gran gol que logró Acuña para poner el 0-1 en el marcador.



"Estábamos jugando bien pero el gol no llegaba. Me quedó el balón y se me acercaron dos para cubrirme. Lo vi entrando, le di la pelota y la rompió al arco. Tanto yo como todos lo gritamos como un aficionado más porque sabíamos lo que significaba el partido y marcara quien marcara, lo íbamos a celebrar así", subrayó.



También dijo que Montiel, el lateral derecho internacional contratado este curso procedente del River Plate, y que pugna por el sitio con Jesús Navas, un campeón del mundo y de Europa que es un ídolo del sevillismo.



"Hablamos de eso mucho y lo bueno de él es que se sigue preparando aunque sabe que tiene a Navas delante. Por desgracia Jesús se lesiona y le toca ser titular en un derbi. Lo hizo muy bien, como ante el Valencia y le va a dar mucha confianza. Que él esté así de bien para nosotros es muy bueno", se congratuló Ocampos.