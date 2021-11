Marruecos desmiente al Sevilla FC sobre la lesión de En-Nesyri

Julen Lopetegui, máximo responsable técnico del Sevilla FC, ya lo había descartado, junto a Jesús Navas, para el derbi del pasado 7-N, aunque, como de costumbre, jugó al despiste con una citación que solamente se conoció unos minutos antes del magno encuentro contra el eterno rival, con la 'sorpresa' de que Suso se lo perdía igualmente por lesión. Un día más tarde, ya con el 0-2 en el zurrón, el club informaba de que Youssef En-Nesyri había sufrido "una recaída de su lesión, una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo, acaecida a finales del mes de septiembre", por lo que debía "guardar reposo durante la próxima semana (ésta)", circunstancia que le haría aprovechar "para pasar unos días en Marruecos", cuyo seleccionador le había vuelto a convocar pese a todo.

Como en la anterior ventana, el artillero no se ahorró el viaje, aunque, lógicamente, no pudo participar en ninguno de los encuentros del parón de octubre, como tampoco en los de éste frente a Sudán (0-3, en la noche de este viernes) y Guinea (el próximo martes, a las 20:00 horas). Eso sí, las previsiones de ambas instituciones difieren considerablemente. Así, el Sevilla estimaba que el ex del Leganés estaría "varios meses más" en el dique seco, con lo que no acudiría siquiera a la Copa de África, que se disputará entre enero y febrero de 2022, mientras que la FRMF da por hecho que En-Nesyri estará en la cita continental.

"Por supuesto que insistí en que el jugador viniese. Hemos hecho nuestras pruebas, y hay una nueva rotura en el bíceps femoral izquierdo, pero está bien cicatrizada y no hay hematoma. Oí que se ausentaría de la CAN, dos o tres meses. Puede que dos o tres años, no lo se, depende de quien hable (bromeó). Para mí, en dos o tres semanas como mucho se habrá restablecido de su lesión", apuntaba Vahid Halilhodzic, el veterano selección del combinado magrebí, desmintiendo a su homólogo nervionense.