Koundé 'se olvida' del Chelsea

Quiso salir el verano pasado del Sevilla Fútbol Club, forzó porque veía su ciclo agotado en Nervión y porque la oferta que le presentó el Chelsea le mejoraba sus actuales condiciones económicas. Fue un estío movido el que vivió Jules Koundé y también el Sevilla FC que, por momentos, temió como uno de sus pilares fundamentales deportivos partía de su proyecto con pocos días de margen para maniobrar en el mercado de fichajes.

Finalmente, el traspaso no se produjo. El Sevilla FC se mantuvo firme, pese a la necesidad de vender para cuadrar cuentas, y no aceptó la oferta por considerarla insuficiente pues no se acercaba a los 80 millones de euros de la cláusula de rescisión que viene recogida en el contrato de Jules Koundé sino que más bien estaba cerca de los 55 'kilos' que ofreció hace dos veranos el Manchester City y que tampoco se valoró positivamente en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán,

Las aguas se han calmado, por ahora, y Koundé está totalmente centrado en el fútbol y en mejorar su juego. No se ha resentido el nivel del zaguero galo, al revés, se ha incrementado, tal y como se puede ver en cómo Didier Deschamps, seleccionador francés, comienza a darle cada vez más importancia y peso específico en una Francia que es campeona del mundo.

En la goleada contra Kazajistán, 8-0 venció Francia, Koundé fue titular. Tras el encuentro, Koundé atendió a varios medios de comunicación de su país natal y volvió a ser cuestionado por su futuro, pero también por lo acaecido con el Chelsea durante el verano.

"¿Me afectó? Sí, un poco, pero ya me ocupé de eso", afirmó un Koundé sereno que parece que se ha olvidado de un Chelsea que nunca terminó de ir, de verdad, por él, ya que nunca se acercó a las cantidades económicas que exigía el Sevilla FC.

A pesar de esto, Monchi, director general deportivo sevillista, es consciente de la situación con Jules Koundé. Sabe que su futbolista es objeto de deseo de muchos grandes clubes de Europa, siendo el último sondeo el realizado por un Manchester United con muchos problemas defensivos, y que extenderle el contrato, que acaba en 2024, es una tarea muy difícil, por lo que la venta se producirá, tarde o temprano.

Eso sí, mientras tanto, el Sevilla FC podrá seguir disfrutando de Jules Kounde, uno de los mejores y deseados centrales del mundo.