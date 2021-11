Caparrós: "El Sevilla tiene mejor plantilla que Real Madrid, Barcelona y Atlético"

Joaquín Caparrós, ex entrenador y director de fútbol del Sevilla Fútbol Club y actual seleccionador de Armenia, no suele callarse lo que piensa. Decidido y sincero, el técnico no tiene reparos, ni pelos en la lengua a la hora de opinar de fútbol y es justo lo que hizo ayer en una charla con los compañeros de El Larguero de la Cadena SER.

El de Utrera elogió al que siempre calificará como el equipo de su vida, el Sevilla FC, del cual dijo que es el mejor equipo de LaLiga. "El Sevilla tiene mejor plantilla que Real Madrid, Barcelona y Atlético", afirmó rotundamente.

No fue el único tema que abordó, ya que también fue cuestionado por el regreso al FC Barcelona de Dani Alves, que fuera pupilo suyo en Nervión, al que ve titular. "Veo a Alves por encima de Dest y Mingueza en el lateral derecho. A Dani Alves lo van a utilizar de lateral derecho porque además en esa posición el Barcelona no está muy sobrado".

Argumentó que puede aportar el brasileño en el FC Barcelona. "En un vestuario es importante tener a alguien como Dani Alves. Tiene un aval por llegar con el visto bueno de Xavi, cree que le va a ayudar a transmitir la exigencia que necesita el Barcelona. Los jóvenes pueden verse arrastrados por la mentalidad de Alves. Si están dormidos, él los va a despertar. Es un animal de la competición. En el entrenamiento no conoce a nadie, va a trabajar. Tiene entre ceja y ceja ir al Mundial y por ello quería estar en competición europea".

También habló de Sergio Ramos, que no está pasando su mejor momento en el PSG. "Los que le conocemos sabemos que Ramos está apretando los puños y deseando saltar al campo. Le dan por muerto, pero saldrá de esta. Tiene mucho que decir".

Y explicó su trabajo en Armenia y del trabajo que aún le queda por hacer con esta selección. "Hemos estado a punto de llegar a la repesca con Armenia. Casi le damos una alegría a un país que está pasando por un momento muy duro. Sigo con Armenia para jugar la liga de Naciones en una liga superior con unos equipos muy potentes".