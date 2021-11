Lopetegui, "ilusionado", tiene clara la única forma de ganarle al Madrid

No va a ser un partido más para Lopetegui. Y no porque el Sevilla FC se vaya a enfrentar a un rival directo y en el que, de ganar, se podría poner líder. Enfrente va a tener mañana al Real Madrid, el club que le echó sin darle la oportunidad de demostrar su valía y al único de los poderosos con el que no ha podido desde que está al frente de la nave sevillista.

Un Madrid que llega tras clasificarse para octavos en la Champions y que atraviesa un momento dulce, que el Sevilla FC quiere frenar. "Lo único especial de este partido es que se juegan tres puntos. Lo único es que es un rival importante y que nos genera también una ilusión igual de importante. Es la única manera de afrontar este partido", advertía el entrenador sevillista que, antes que nada, tenía palabras de elogio para el líder del campeonato: "El partido es una salida complicada, aunque en Primera todas son complicadas. Sin embargo, esta vez estamos hablando del líder de LaLiga y de uno de los mejores del mundo. La complejidad está ahí, pero también la ilusión. El Madrid está en un buen momento y la sensación de que ha crecido como equipo este año", advertía.

Al tiempo que descartaba que fue un encuentro clave. "Hablar de finales en la jornada 15... es un partido bonito e importante, ante un rival que todos sabemos cuál es y qué jugadores tiene. Son tres puntos que nos crean ilusión y que queremos conseguir. Para ello hay que rayar a un nivel altísimo. No hay otra opción. La ambición e ilusión no la va a quitar nadie", indicaba Lopetegui, quien tiene claro que para ganar en el Santiago Bernabéu hay que hacer un partido "perfecto en todo los sentidos". "Trabajamos para eso, sabiendo el tipo de rival que tenemos enfrente y que tenemos jugar a un nivel muy alto para ganar. Para poder competir con el Madrid en su campo hay que hacerlo bien todo, cuando toque defender hay que hacerlo muy bien ya que sus jugadores tienen mucha calidad, velocidad... Y también va a haber que atacarles para ganar el partido", significó.

Y aunque no le gusta destacar nombres, tiene claro que Vinicius, por el momento de forma que vive, será uno de los objetivos a parar. "Es evidente que -Vinicius- está en un buen momento, que ha crecido muchísimo. Aunque también, me digas a quien me digas, lo normal es que todos sus futbolistas tengan mucha calidad. Pero a partir de ahí y a partir del respeto que les tenemos, la ambición de conseguir algo bueno allí no nos la quita nadie. Por eso, tenemos que centrarnos en nosotros más que en el rival", concluía.