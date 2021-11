Poyet también se inmiscuye en el futuro de Koundé

Aunque quedó aparcado el pasado verano después de que el Chelsea no se mostrara especialmente interesado y ofreciera muy poco dinero por el traspaso de Koundé, el futuro del central francés se sigue barajando en Inglaterra.

El hecho de que Andreas Christensen y Antonio Rüdiger, además de Thiago Silva, acaben contrato y aún no hayan renovado, especialmente los dos primeros, obliga a empezar a moverse para que el centro de la defensa no se convierta en un verdadero problema.

La duda, como en verano, está en si llegar a los 80 millones que pide el Sevilla o a una cifra cercana por la que el equipo de Nervión dejara salir a Koundé. Sobre todo tras un verano en el que los Blues apenas llegaron a los 50 millones y ofrecieron el doble por el brasileño Marquinhos, un jugador más contrastado pero también con menos recorrido. El menosprecio al equipo de Nervión y al jugador francés en particular fue importante. Si de verdad le sigue queriendo, eso obliga al Chelsea a subir su oferta y acercarse a las cifras de la cláusula de rescisión.

Las dudas que un jugador tan joven pudiera crear ha tratado de disiparlas un ex entrenador del Real Betis, pero que también fue en su día una estrella del Chelsea y técnico del propio Koundé en el Girondins de Burdeos. Se trata de Gustavo Poyet, quien dirigió al francés en 2018 y que lo ve muy preparado para ser el central que el Chelsea necesita en el futuro.

"Jules Kounde jugó los 90 minutos en todos los partidos que estuvo conmigo. Jules fue un muy buen profesional desde muy joven; a los 19 años ya estaba asumiendo responsabilidades. Creo que tiene la calidad para llegar a un equipo top en Inglaterra. No tengo ninguna duda", asegura el técnico uruguayo a Football.London, quien lo dirigió con esa edad y le dio el mando de la defensa del conjunto bordelés.

"Y si juega es el Chelsea, mejor aún, porque me gustaría verlo y me gustaría que jugara en este club. Koundé quiere mejorar todo el tiempo, escucha al entrenador, quiere entrenar, es muy fuerte... Es un chico muy especial. Así que no me sorprendería que venga a Inglaterra el próximo verano", añadía Poyet.

Koundé tiene a su favor las posibles bajas con las teóricamente va a contar el Chelsea en defensa la próxima campaña, pero también que es el equipo que menos encaja en la Premier League -4 goles en 12 partidos- y que Tuchel quiere mantener en lo posible a sus defensas, incluidos algunos que acaban contrato.