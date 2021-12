Las notas de los futbolistas del Sevilla FC en la victoria contra el Villarreal (1-0)

El Sevilla FC sumó un importante triunfo contra el Villarreal CF al que derrotó por la mínima (1-0) en un partido muy igualado en el que aprovechar los errores desnivelaron la balanza hacia el lado sevillista.

Entre los futbolistas de Nervión destacó, de nuevo, Fernando Reges que dio una nueva clase magistral de fútbol. Actuación muy completa del brasileño que defendió muy bien, recuperando y cortando a lo que añadió aportación ofensiva.

Otro de los jugadores que no se quedó atrás fue Marcos Acuña que volvió a ser un generador de fútbol ofensivo hasta que se lesionó en el inicio de la segunda mitad. A ello hay que sumar la continuidad goleadora de Lucas Ocampos, otra de las buenas noticias para el cuadro que entrena Julen Lopetegui.

Las notas del Sevilla FC contra el Villarreal CF.

- Bono: 5

Sin trabajo en la primera parte. No tuvo que intervenir. Y en la segunda parte más de lo mismo a pesar de que el Villarreal merodeó más en área sevillista.

- Montiel: 6

Buenas apariciones en banda derecha, que producía problemas a un Pedraza que no tuvo su mejor día en defensa. En defensa casi no tuvo que intervenir pues Pedraza se contuvo y el Villarreal insistió más por la otra banda, donde estaba Yeremi Pino. Su nivel defensivo fue decayendo al no poder parar las apariciones de Alberto Moreno y Estupiñán.

- Koundé: 7

Nuevo buen partido del francés que estuvo atento al corte y mejor en el juego aéreo. No concedió oportunidades a los amarillos. No cometió excentricidades que comprometieran a su equipo. Sobrio.

- Diego Carlos: 7

Perfecto en la anticipación, ganándole la partida a los delanteros del Villarreal CF. Con el balón en los pies no se complicó nada.

- Acuña: 8

Generador ofensivo. Recuperación y asistencia en el 1-0 de Ocampos. Intenso en la marca y profundo en ataque. Tuvo que lidiar con Yeremi Pino al que prácticamente secó. A la hora se lesionó y tuvo que ser relevado.

- Fernando: 9

Otra clase maestra. Nueva demostración de buena lectura y colocación sobre el terreno de juego. Recuperaciones, cortes, apariciones salvadoras en defensa... a todo ello hay que añadir su contribución en la construcción del juego que no fue nada desdeñable.

- Joan Jordán: 5

Fue de menos a más, ya que estuvo errático con el balón. No tuvo su mejor día ya que estuvo impreciso en el control y desaparecido en la construcción. Ayudó en la defensa y en contener la ofensiva castellonense.

- Rakitic: 5

Muy atento a Parejo para que no pudiera construir el juego del Villarreal con facilidad y solidario con sus compañeros, a los que ayudó defensivamente. Poca aportación en la faceta ofensiva. Cambiado en el comienzo de la primera parte por Delaney en el 56' al tener también una tarjeta amarilla.

- Ocampos: 7

En la izquierda comenzó, pero la primera vez que apareció por su banda natural, castigó al Villarreal con un gol de cabeza aprovechando un servicio medido de Acuña. Siempre activo y peligroso en ataque se desfondó para ayudar a Montiel en defensa. Trabajo y talento.

- Papu Gómez: 5

Desaparecido en combate. Fue titular tras sus buenos minutos en Córdoba, pero apenas tuvo participación ofensiva y cuando lo hizo erró en muchos pases sin llegar a entenderse con sus compañeros. Intentó entonarse al comienzo de la segunda parte en la cual alternó buenos movimientos con alguna pérdida.

- Rafa Mir: 6

Tuvo la primera, de cabeza, que detuvo Rulli. Apareció mediada la primera parte para anotar un gol que fue anulado por fuera de juego de Montiel. Estuvo algo desconectado del resto del equipo y se movió por arranques e individuales que incomodaron a la zaga amarilla.

- Delaney: 6

Saltó al terreno de juego para dotar de fortaleza y mayor físico al equipo al comienzo de la segunda mitad. Ayudó en tareas defensivas, sobre todo a Montiel por banda derecha. Bloqueó un tiro final.

- Augustinsson: 6

Saltó en el 62' por un Acuña lesionado y tuvo problemas con Samu Chukwueze, como los tendría cualquier defensor con el africano en el mano a mano. Se incorporó bien, con criterio, al ataque y estuvo a punto e tener el 2-0.

- Óliver Torres: s.c.

Entró por Papu Gómez a falta de diez minutos para el final. No intervino mucho.

- Munir: s.c.

Entró por Ocampos a falta de diez minutos para el final del partido. No intervino mucho.

- Julen Lopetegui: 6

En su línea de fútbol-control. Apostó por dominar y ponerse por delante en el marcador para posteriormente aguantar la ventaja. Todo a pedir de boca. Bien con los cambios que refrescaron a un equipo que no dio su mejor versión en la segunda mitad.

- Dmitrovic: No jugó.

- Rekik: No jugó.

- Gudelj: No jugó.

- Óscar Rodríguez: No jugó.

- Nacho Quintana: No jugó.

- Idrissi: No jugó.

- Iván Romero: No jugó.

- Javi Díaz: No jugó.