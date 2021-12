Sevilla FC - Atlético: Horario, fecha, donde ver en TV y on-line

Sin tiempo para descansar ni casi recuperar lesiones, que tiene bastantes, el Sevilla Fútbol Club ya está inmerso en la preparación de un nuevo partido de LaLiga, que le enfrentará ese mismo sábado al Atlético de Madrid, uno de sus rivales directos en la clasificación de la próxima edición de la UEFA Champions League.

Tendrá problemas Julen Lopetegui, técnico de los de Nervión, para configurar un once inicial contra uno de los conjuntos más fuertes de la competición, puesto que no podrá contar con Fernando Reges, insustituible en su esquema, a los que se pueden añadir Marcos Acuña y Lucas Ocampos, los cuales ya no estuvieron contra el Athletic Club el pasado fin de semana.

¿A qué hora se juega el Sevilla FC - Atlético?

Sevilla FC y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado 18 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver el Sevilla FC – Atlético por televisión?

El choque entre los de Julen Lopetegui y el plantel dirigido por Diego Pablo Simeone será retransmitido en directo y por Movistar LaLiga (dial 46).

¿Cómo seguir el Sevilla FC – Atlético on-line por Internet?

ESTADIO Deportivo dará cumplida cuenta de todo lo que suceda en el partido del Sevilla FC a través de www.estadiodeportivo.com. Además del seguimiento en directo, se ofrecerán las declaraciones postpartido de los protagonistas y todos los detalles del choque. Contaremos el partido en directo y minuto a minuto, crónica, resumen y todo lo relacionado con este partido de LaLiga entre el Sevilla FC y el Atlético.