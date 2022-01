Cambio de última hora en el equipo arbitral que dirigirá el Cádiz-Sevilla

El balear Cuadra Fernández, que se estrenaba este curso con el Sevilla FC y que, curiosamente, dirigió el mismo derbi pero en feudo nervionense, fue designado hace unos días como árbitro principal del encuentro que disputarán este lunes (a partir de las 21:15 horas) los blanquirrojos en el Nuevo Mirandilla ante el Cádiz CF, a la sazón el choque que abrochará la jornada 19, última de la primera vuelta, en la máxima categoría del fútbol español. Sin embargo, la RFEF acaba de comunicar este 1 de enero un relevo por motivos obligados.

Y es que Ómicron no está condicionando únicamente la jornada en lo que a futbolistas y entrenadores se refiere. No hay prácticamente ningún club de Primera o Segunda división que se haya librado de un buen número de bajas por los contagios de sus profesionales, aunque habrá jornada, ya que LaLiga y la Española no se han planteado en ningún momento, pese a la petición formal de entidades como el Rayo Vallecano, el aplazamiento siquiera de algún encuentro, después de haber accedido a media docena de suspensiones por un motivo a priori menos importante, numéricamente hablando, como el tardío regreso de los internacionales americanos de los encuentros con sus selecciones, actualizándose la clasficación en estas Navidades.

Ahora, según informe la RFEF, "el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP) cambia la designación del árbitro Guillermo Cuadra Fernandez del encuentro Cádiz CF - Sevilla FC de la jornada 19 de Primera división, tras un resultado positivo por Covid-19. El colegiado se encuentra aislado y en buen estado. Su sustituto será Javier Alberola Rojas. Por otra parte, Santiago Jaime Latre sustituirá a Javier Alberola Rojas, que estaba designado inicialmente como AVAR, en el Getafe CF - Real Madrid CF, un encuentro perteneciente también a la decimonovena jornada de Primera división". Una segunda PCR positiva del balear ha motivado que no pueda estar en su puesto este lunes.

Con el castellano-manchego, el Sevilla sólo ha perdido dos veces en diez partidos, la última este mismo curso en Granada (1-0), la primera de la 21/22 para los de Julen Lopetegui, con siete triunfos y un empate. Por parte gaditana, todo lo contrario con Alberola: un único triunfo en diez choques (en la 14/15, en Segunda B, ante La Hoya Lorca), con cinco empates y cuatro derrotas, una de ellas este curso frente al Alavés (0-2) en el partido con presencia de este colegiado frente al Cádiz en el presente curso.