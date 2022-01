La rajada de Lopetegui por tener que jugar en estas circunstancias

Podría parecer que las palabras de Xavi Hernández en las que pedía la suspensión de su partido eran una queja muy particular de un técnico que iba a jugar con lo justo por culpa de los positivos por Covid-19 que tiene en su plantilla, pero a tenor de lo que Julen Lopetegui ha señalado en la previa del duelo entre el Sevilla FC y el Cádiz CF, es una opinión generalizada entre muchos equipos de LaLiga, que pensaban que esta jornada no debería haberse jugado en estas circunstancias.

"Es una circunstancia compleja, tras una semana en la que realmente hemos podido trabajar con muy pocos jugadores del primer equipo y en la que tenemos que estar a la espera de si podemos recuperar a alguno entre hoy y mañana, aunque sólo sea para ayudarnos en el banquillo. Tenemos que adaptarnos, no se va a suspender la jornada y, como la música no la ponemos nosotros, nos tenemos que poner a bailar. Es complicada para todos los equipos, es una jornada como para haber reflexionado si se podía haber hecho más", aseguraba Lopetegui, que iba incluso más allá y pedía que, si bien no querían suspenderla bajo ningún concepto, tendrían que haber sido más flexibles en otros aspectos.

"Tendremos que buscar soluciones, porque hasta en los cambios va a haber problemas, ya que solamente puedes tener a cuatro jugadores de la cantera en el campo o más bien s siete del primer equipo. No se van a poder hacer todos los cambios que se quieran en base a las bajas que tengas. Es una circunstancia que también se podría haber revisado en esta jornada tan atípica. Toca mirar para abajo como hemos hecho antes de vacaciones", se lamentaba el técnico del Sevilla.

Independientemente de esas quejas lógicas, Lopetegui mandaba el mismo mensaje de siempre, el de la adaptación y el de competir en las circunstancias que toque. "Independientemente de los intereses de cada equipo, la preparación de este partido la hemos hecho con muy pocos jugadores. Va en desprestigio de la competición. Es clarísimo el perjuicio que puede haber y la desvirtúa, porque unos equipos tienen tres bajas o otros quince. Tenemos que centrarnos lo que tengamos bajo nuestro paraguas de acción, lo demás no depende de nosotros. Se va a jugar sí o sí, no cabe pensar otra circunstancia. Nuestra opinión vale de poco, podemos coincidir muchos profesionales del fútbol, pero los que mandan, mandan... y nosotros tenemos que adaptarnos", reiteraba.

Lo que tiene claro es que juegue quien juegue enfrente, un Cádiz también muy tocado por las ausencias, tiene claro el partido al que se va a enfrentar. "Evidentemente cada uno sabe lo suyo, pero el tipo de equipo que nos vamos a encontrar lo tenemos claro; y el Cádiz difícilmente va a tener más bajas que nosotros", advertía.

Todo ello no empaña que el entrenador del Sevilla tenga un buen concepto del rival y que tema, sobre todo, lo bien que sabe defender. "El Cádiz está en un buen momento, ha hecho dos buenos partidos ante Madrid y Granada. En el Bernabéu, consiguiendo que el Madrid no tuviera ninguna ocasión clara. Es la esencia de un equipo que defiende muy bien, contraataca bien y aprovecha todos los momentos del juego que considera importantes para poder atacar, y nos tenemos que preparar para un partido muy complejo. El Cádiz es un buen equipo, con un buen entrenador y con las ideas muy claras, que nos va a obligar a competir y a hacer un partido notable", afirmaba el guipuzcoano.