Fernando, tras su renovación: "Me falta ganar más títulos"

Fernando Reges ha ampliado su vinculación con el Sevilla Fútbol Club hasta el 30 de junio de 2024 tras el acuerdo anunciado en el día de hoy por parte de la entidad nervionense. El centrocampista ha atendido a los medios oficiales del club para mostrar su felicidad por la noticia. "Muy contento. Trabajé mucho para llegar a este momento y estoy disfrutando un montón con mi familia porque sabemos lo complicado que es mantenerse aquí en el Sevilla. Mi prioridad siempre fue seguir aquí. Yo siempre intenté negociar de la mejor manera para quedarme y siempre pensé en estar aquí. Llegamos a un acuerdo y voy a continuar aquí dos años más", comentó el brasileño.

Pese a sus 34 años, Fernando quiere más: "El Sevilla cada año que pasa está creciendo más. La exigencia es más grande, los jugadores tienen más competencia dentro de la plantilla y estoy contento por ser parte de este crecimiento. Espero seguir haciéndolo bien dentro del campo y que el Sevilla se mantenga siempre entre los cuatro primeros lugares".

La ciudad también ayuda a seguir aquí: "Sevilla es una ciudad muy bonita, con gente muy simpática. Estamos muy contentos viviendo aquí y esperamos continuar viviendo bien. Personalmente y profesionalmente estoy muy bien, así que muy contento".

De hecho, el centrocampista asegura estar "viviendo el mejor momento de su carrera": "Con la experiencia, con el equipo que tenemos y con estos jugadores, creo que es el entrenador más importante de mi carrera y estoy disfrutando mucho. Estoy muy agradecido por todo eso. Sé que cuando llegué aquí, con 32 años, venía de un fútbol quizás no tan competitivo como el de LaLiga. Pensaba que podía hacerlo bien, pero cuando salgo a la calle veo en la cara de los sevillistas que están todos contentos con mi desempeño en el campo. Por eso estoy yo también muy contento".

Pese a no ser un goleador, se queda con uno de los siete que ha hecho como sevillista: "Mi importancia dentro del campo es equilibrar el equipo, robar el mayor número de balones posibles y hacer buenos pases. Marcar es raro, pero me deja muy contento. El gol que más me ha marcado y que me ha dejado más contento es el del derbi, porque hizo a la gente muy feliz".

No descarta una nueva renovación, aunque todo se verá en dos años: "Voy a trabajar mucho y sé que tengo que mantener mi nivel aquí estos dos años. Será complicado, pero vamos a trabajar para eso y esperamos que en el futuro podamos hablar de una nueva renovación".

Le conocen como el 'pulpo' Fernando: "Yo creo que continuo igual, pero por la alegría de estar aquí en el Sevilla puede ser que haya nacido un tentáculo más".

Su mejor momento en el Sevilla, la Europa League de Colonia: "Me has quitado el mejor momento, pero he pasado muy buenos momentos aquí. Esta es mi tercera temporada y los años pasados fueron espectaculares. Me quedo con los dos y espero seguir viviendo momentos así. Creo que lo que me falta ganar más títulos. Estamos bien, compitiendo y manteniéndonos entre los cuatro primeros. Tenemos que ganar títulos y es lo que busco cada día".

El vestuario también ayuda a continuar: "Me siento como un jugador más. A pesar de los 34 años, todos los días aprendo algo nuevo. Estoy feliz por estar con los chavales de la cantera y con los más veteranos. Estoy viviendo un momento bueno, intento pasar a los compañeros mi experiencia y aprender también de ellos. Estamos viviendo un momento espectacular juntos".

Además ya es capitán junto con Navas y Rakitic: "Eso significa mucho, porque no es fácil estar en un equipo como el Sevilla y ser capitán con Jesús y con Iván. Son jugadores con una historia muy bonita dentro del club y yo espero estar en el futuro a su mismo nivel ganando títulos".

Un mensaje para los sevillistas: "Estoy muy contento, en un momento de mucha alegría, personal y profesionalmente. Los sevillistas seguro que van a estar felices conmigo porque cada vez que entro en el campo estoy representándoles a ellos. Siempre que entro, pienso en ellos para dar mi mejor versión e intentar ganar títulos, porque yo sé que ellos tienen ganas de celebrar más títulos".