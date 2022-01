Monchi apunta muy alto para reforzar la banda derecha

Venga o no Martial, todo hace indicar que no será el único. Y ni mucho menos, Monchi se ha estado quieto mientras seguía pujando por el talentoso atacante francés. El director deportivo se está moviendo en varios frentes, algunos conocidos y otros no tanto, para reforzar el puesto de '9' que durante un mes ha dejado huérfano En-Nesyri, pero más aún para hacerlo con sus acompañantes en las bandas, que con las lesiones que ha sufrido la plantilla en los últimos meses han quedado bajo mínimos.

Con el Papu Gómez y Ocampos jugándolo casi todo, Lopetegui apremia más fondo de armario y el director deportivo del Sevilla FC ha priorizado esa búsqueda.

Hace unos días se sabía el intento por Denis Suárez para que regresara cedido hasta final de temporada. El gallego era un futbolista que le podía ofrecer a Lopetegui varias opciones en la mediapunta y que tiene problemas en su club desde que el pasado verano la agencia de representación que tiene con Aspas vendió a la joya de la cantera celeste.

Y el lunes se supo, desde Italia, que para el puesto de '9' también estaba tanteando a Kulusevski, un jugador del que la Juventus se quiere desprender, aunque primero quiere agotar las opciones de que salga traspasado antes que la cesión que solicitaba el Sevilla. El hecho de que el Arsenal, uno de los otros dos equipos que estaba dispuesto a pagar por él, se haya decantado por Vlahovic, podría eliminar un competidor, pero habría que esperar a ver cómo evoluciona el mercado para sacarlo de allí en las condiciones que Monchi desea.

No obstante, Gianluca di Marzio ofrecía hoy una nueva alternativa que también habría tanteado el equipo de Nervión. En este caso se trata de Ricardo Orsolini, un futbolista con diferente perfil a los anteriores, ya que aunque puede jugar por ambos costados, su posición natural está en la banda derecha.

El hecho de que el Oporto le haya cerrado la puerta al Tecatito Corona hace que se estén buscando otras alternativas en una posición donde no volverá Suso este año y Lamela lo hará para el último mes y medio de competición.

Y Orsolini es una opción menos mediática que Kulusevski, Martial... con un valor de mercado inferior (10 millones, según Transfermarkt) y que tampoco es titular en su equipo, el Bolonia, donde su puesto lo ocupa habitualmente el internacional danés Skov Olsen.

En lo que llevamos de temporada, Orsolini acumula 3 goles y 3 asistencias en los catorce partidos que ha disputado, para un total de 736 minutos.

Orsolini sigue siendo una de las grandes promesas del fútbol italiano. Hace dos años y medio, el conjunto boloñés pagó 15 millones por este internacional abosluto que, de momento, no ha explotado como se esperaba de él. Algo que quiere aprovechar Monchi para sacarlo cedido o con una opción de compra asequible.