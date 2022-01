Nasri: "Le dije que no era una Playstation y que si no le gustaba, que me quitara"

Nasri: "Le dije que no era una Playstation y que si no le gustaba, que me quitara"

"Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo, puedes beber, salir de discotecas, hacer lo que quieras y yo te cubriré frente al club. Sólo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana, que juegues bien'. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme al perro". Ese relato de Samir Nasri que dio la vuelta al mundo hace unos meses es sólo uno más de la peculiar carrera de un talento inigualable, pero que por uno u otro motivo no alcanzó de forma más regular el nivel que se esperaba.

Eso sí, cada vez que hablaba, provocaba un terremoto. En el Sevilla dejó una buena impresión, aunque en la segunda vuelta de aquella campaña 16/17 bajó mucho su rendimiento, sobre todo después de que la Agencia Antidopaje empezara a investigar un tratamiento que se había hecho en Los Angeles y que acabaría costándole poco después un año y medio de sanción. Pero en la primera parte del campeonato fue clave y permitió al Sevilla FC de Sampaoli hacer la mejor primera vuelta de toda la historia del club. Ni siquiera ésta de Lopetegui ha podido superarla y se ha quedado a un punto del equipo que dirigía el argentino.

El francés, retirado en septiembre de 2021, ha vuelto a ser noticia esta semana por una entrevista en Canal Plus Francia. Ahí, como suele ser habitual en él, la ha liado. En este caso ha contado otra anécdota, aunque en este caso de sus peleas con el italiano Roberto Mancini cuando éste dirigía el Manchester City.

"Hubo un partido en el que no paraba de hablar. Me giré y le dije que no era una PlayStation y que, si no estaba contento conmigo, podía sustituirme. (...) En el descanso me había preparado para entrar, me había quitado las botas. Estaba Yaya (Touré) a mi lado, y le dije a Yaya, si me habla mal, le tiro una bota", aseguraba el ex del Sevilla FC, que no paró ahí y también tuvo otros encontronazos en los entrenamientos hasta el punto de llegar al insulto.

"Me dijo que defendiera de una forma y David Platt, su ayudante, me dijo justo lo contrario. Mancini empezó a gritar y a insultarme en italiano. Entonces, yo también le insulté y me echó del entrenamiento, me quité la camiseta, la tiré y me fui", señaló el francés.

El actual seleccionador italiano dirigió al City entre 2009 y 2013, cuando le relevó Pellegrini. Nasri coincidió con él en sus dos primeros años en el conjunto británico, en el que permanecería hasta 2017, aunque el último año lo pasó cedido en el Sevilla.