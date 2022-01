Lopetegui, que 'pasa' del mercado y se resigna ante las bajas, avisa del momento del Getafe

"La realidad es que hemos jugado hace menos de 48 horas y, en menos de 72, nos tocará jugar otra vez ante un rival muy complejo, seguramente de los que está más en forma de LaLiga en estos momentos. Viene de encajar un gol en seis partidos, pese a haber jugado contra Real Madrid o Athletic. Han dado con la tecla y han adquirido, desde que está Quique (Sánchez Flores), mucha seguridad defensiva. Nosotros tenemos que esperar hasta mañana para ver con quién podemos contar; seguimos con alguna duda abierta, pues hay gente que estaba tocada hoy no se ha podido entrenar", se lamentaba en sala de prensa un Julen Lopetegui para quien "la energía y el aliento del público, sobre todo en un partido como éste ante el Getafe, va a ser más importante que nunca".

A renglón seguido, el entrenador del Sevilla FC ahondaba en su análisis del oponente que saltará este domingo a las 16:15 horas al Ramón Sánchez-Pizjuán: "El Getafe lleva toda la semana preparando con mimo, cariño y disposición el partido, mientras que nosotros hoy hemos podido entrenarnos con nueve futbolistas. Al principio, a Quique le costó enderezar el equipo, pero ya tiene una personalidad clara, con las ideas claras para atacar y defender. Además, ellos no tuvieron partido entre semana, pero eso no lo podemos cambiar". Sobre las diferencias con la escuadra de Míchel, precisó: "Las dinámicas también son importantes. Ellos tienen una buena plantilla, con una idea defensiva y ofensiva muy clara. Son capaces de hacerte daño defendiendo bien. Vamos a tratar de contrarrestarlo. Tenemos que prepararnos con las máximas ambición e ilusión".

Con todo, el de Asteasu no quiso lamentarse más, centrándose en lo que sí es manejable: "Tampoco me quiero regodear hablando de las dificultades, porque no lo podemos controlar. Prefiero pensar en positivo y ser capaces de centrarnos en lo que está bajo nuestro paraguas, bajo nuestro radio de acción. Tenemos que ser capaces de responder bien. Tratamos de plasmar siempre las ganas, la ilusión, la ambición y el compromiso de los chicos. Ahora, viene un partido muy difícil al que hay que darle lo que necesitará en cada momento". Tampoco quiso referirse a la posible salida de Idrissi: "No voy a volver a hablar del mercado. Él es nuestro futbolista y vamos a utilizarlo siempre que tengamos necesidad de él. Lo importante es que Oussama está con nosotros".

Por último, Lopetegui dio la importancia justa al obligado relevo bajo palos, ya que Dmitrovic, habitual suplente, deberá ser el guardameta titular por la marcha de Bono a la Copa de África durante lo que resta de mes y, posiblemente, principios de febrero, junto a los atacantes En-Nesyri y Munir: "Lo llevamos con normalidad, con naturalidad. Ha estado trabajando cada día pensando en ser de la partida, como lo fue otras veces. A veces toca jugar y a veces, no, pero hay un trabajo importante en cada entrenamiento".