Semana clave por Diego Carlos, con el Newcastle apretando al Sevilla... y al jugador

El propio director general deportivo del Sevilla FC lo dio por renovado hace escasas semanas, como ocurre con Ocampos, pasando su horizonte contractual de 2024 a 2025 y sus cláusulas, de 75 a 85 millones de euros, creciendo también sus emolumentos. Pero, a 10 de enero, el anuncio oficial no se ha producido. Si no han firmado aún, el argentino y Diego Carlos harían mal seguramente en no esperar a que se cierre la ventana de transferencias invernal, una oportunidad siempre para que algún postor adinerado les convenza a ellos y/o a la entidad nervionense, aunque lo lógico es que, con estas cantidades, de marcharse fuera por un montante inferior.

En el caso del central, el Newcastle se ha convertido en la principal amenaza estos días, como lo fueran Chelsea y luego Manchester United por Koundé, con la agravante de que Julen Lopetegui solamente tiene a tres futbolistas natos para desempeñarse en el eje de la zaga (los titulares y Rekik), habiendo tenido que reconvertir hasta la fecha a Gudelj, Fernando, Montiel o Acuña, o bien tirar del filial. Demasiado riesgo con tres competiciones en marcha para deshacerse de un fijo como el ex del Nantes, aunque las 'Urracas', acuciadas por su mala clasificación en la Premier y su reciente (y humillante) eliminación en la FA Cup ante el Cambridge United de la Tercera división inglesa, necesitan soluciones rápidas. De hecho, sus nuevos gestores esperan que esta semana sea decisiva.

Yasir Al-Rumayyan, representante del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) y vicepresidente ejecutivo del club blanquinegro, visitó el vestuario tras la derrota por 1-0, flanqueado por Amanda Staveley y Mehrdad Ghodoussi, los copropietarios, antes de hablar con Eddie Howe, el entrenador. Fue una charla positiva, mostrando apoyo a los futbolistas del Newcastle y anunciando próximas ayudas. Ya con el míster, se consensuó que en los próximos días se cerrarán las contrataciones de un central y un delantero, habida cuenta de que el 'pichichi' Callum Wilson estará dos meses fuera por lesión. En realidad, las peticiones desde el cuerpo técnico, tras contratar a Trippier, son: un lateral zurdo, dos centrales, un centrocampista creativo y un delantero.

La opción A en la retaguardia no es Diego Carlos, sino un viejo conocido de la agenda de Monchi, Sven Botman, pero el Lille se ha negado a soltarlo, al menos ahora. Se habló en su momento de una solicitud de 30 millones de euros, si bien la realidad, según 'The Athletic', es que los bretones ni siquiera se han sentado a negociar. Se publicó igualmente que el Sevilla FC había rechazado una cantidad similar por el brasileño, mientras que 'Sky Sports' desveló que la 'short list' la completa Benoit Badiashile, por quien el Mónaco también quiere un pastón. Este último es el que menor valor de mercado tiene (28 kilos), mientras que el rojinegro llega a los 30 y el nervionense, a los 45, aunque también es mayor que sus dos 'competidores' por el puesto.

El especialista en informaciones del mercado Nicolò Schira hablaba ayer de que las negociaciones entre el Newcastle y los blanquirrojos continuaban, al tiempo que el zaguero contaba ya con una propuesta por cuatro temporadas y (eso huelga decirlo) bastante más de lo que cobra aquí. Lógico, porque, si no, nadie entendería ese paso atrás en aspiraciones deportivas. En un sentido u otro, todo debe decidirse en las próximas horas. Las urgencias son mayores en tierras británicas, sobre todo por la promesa de los nuevos propietarios al entrenador de que tendría más refuerzos para el crucial encuentro contra el Watford del próximo sábado 15 de enero (16:00 horas), ya que los de Ranieri marcan la salvación, con dos puntos más que las 'Urracas'.