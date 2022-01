Corona habla de Lopetegui, de sus primeras horas y de un derbi que quiere jugar

Ya asentado tras dos días de emociones fuertes y después de haber participado en su primer entrenamiento con Lopetegui, Jesús 'Tecatito' Corona asegura que está "cumpliendo un sueño de poder jugar en esta liga".

"Estos últimos días he estado ansioso porque tenía ganas de formar parte de este equipo. He ido hablando con algunos colegas, familia, etc... y viendo cuál era la mejor opción, si quedarme un poco más o venir, pero tenía mucha ilusión y por eso estoy aquí", señaló el mexicano a los medios del club.

Corona apuntó que "es un sueño que tienes desde chico jugar en Europa" y que "ahora toca seguir trabajando para seguir cumpliendo objetivos", además de que desveló que el interés del Sevilla FC "viene de algún tiempo".

"Mi fútbol ha sido más de ser asistente y de dar juego. Me gustaría hacer más goles dentro de seguir asistiendo", destacó Corona, quien relató que sus primeras horas en la capital andaluza fueron "muy emocionantes" porque le han brindado "un recibimiento muy positivo" que le va a ayudar "a encajar más rápido".

El mexicano explicó el porqué de su apodo y dijo que "en Monterrey tenían de patrocinador a Tecate -empresa cervecera-" y que con su apellido, "Corona -otra marca de cerveza-, empezaron a bromear" con que no se podía llamar así, "que había que buscar una solución". "Ente broma y broma se quedó Tecate, Tecatito", destacó.

El interior comentó su salida del Oporto, en el que ha estado seis temporadas y media, y la llegada al Sevilla, y afirmó que ya le ha dado tiempo a entrenarse y a conocer a los nuevos compañeros, y recordó que Óliver Torres ya compartió vestuario con él en el conjunto luso.

En este sentido, se refirió a Lopetegui, entrenador con el que coincidió unos meses también en su etapa en el Oporto, y desveló que el técnico vasco le dijo que "tenía muchas ganas de que viniera" y que él le respondió que "era mutuo" el deseo. "Me siento afortunado de que un entrenador con esa calidad se haya interesado en mí desde hace tiempo, en el Oporto y aquí. Aparte de presión me llena de fuerza y motivación para demostrarle que escogió la mejor opción", subrayó.

Preguntado sobre el derbi de la Copa del Rey ante el Betis que se disputará el sábado en el estadio Benito Villamarín, respondió que está "para jugar" si lo considera Lopetegui y que está "ansioso y emocionado" de estar en Sevilla.

"Ya sé además lo que se juega mañana. Vamos a estar ahí fuertes. Óliver me ha dicho que el derbi es de locos. El ambiente, todo, que me va a gustar porque allí vivimos algo parecido con los derbis. Te motivabas y te ponía ansioso, te ponía feliz y estabas contento", declaró.

Tecatito Corona, que se marca "el reto de demostrar" lo que ha aprendido los últimos años y con la selección mexicana, cumplió el pasado 6 de enero 29 años y ha firmado un contrato hasta 2025.