Joan Jordán: su mejoría con Lopetegui, una renovación "rápida" y un derbi en el que "el Sevilla se va dejar la vida"

El centrocampista del Sevilla FC Joan Jordán afirmó que su equipo se va a "dejar la vida" el sábado en el Benito Villamarín, en El Gran Derbi contra el Real Betis en los octavos de final de la Copa del Rey, y aseguró que en la plantilla están "mentalmente preparados", les "hace mucha ilusión pasar a cuartos" e irán "a por la victoria".

"En el anterior derbi (triunfo sevillista por 0-2 en LaLiga) dije que la afición tiene que estar tranquila. Creo que el equipo está preparado. Tenemos bajas, pero estamos mentalmente preparados para hacer un gran partido, vamos a ser reconocibles e iremos a ganar; luego ya en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero hay que disfrutar del derbi", declaró en la noche de este jueves el catalán en Sevilla FC Televisión.

El mediocampista, que se alegró de haber tenido esta "semana limpia" de partidos para preparar "de buena manera" el duelo copero, destacó que estos días en las acciones cotidianas, como cuando van al supermercado, "ya te conectas con el derbi", pues "de la manera que lo vive la gente es especial".

"Yo soy un apasionado, no me suelo poner nervioso, te entra el cosquilleo y te mentalizas horas antes, y un derbi en sí, antes del partido se vive de una manera increíble y espectacular", indicó el de Regencós (Gerona), que insistió en que un choque de rivalidad sevillana "se vive de manera especial siempre".

Jordán, de 27 años, explicó que siempre intenta que no le influya el ambiente adverso de la afición local, ya que "con el pitido inicial" se siente "como si el campo estuviera en silencio" y, si le tiene que "influir eso, que sea para sumar", y añadió: "por eso cuando nos lleva nuestra afición en volandas es bestial".

Al ser la eliminatoria a partido único y en el campo del eterno rival, trasladó a los sevillistas que, "estén donde estén", van a "sentir su energía", y resaltó sobre su trayectoria en el Sevilla FC, donde cumple su tercer año, que con Julen Lopetegui ha "mejorado en muchísimas cosas a nivel defensivo y ofensivo".

"Julen me hace ser un jugador más completo y no me gusta perder en ninguna tarea. Él vive el fútbol de una manera increíble, disfruta muchísimo con su pasión y vivirlo así hace que le llegue la información a todos. Yo lo que quiero es que el club y el equipo esté lo mejor posible. Lo mínimo que se nos puede exigir es darlo todo", dijo.

Para Jordán, "la oportunidad" que tuvo "de dar un paso más aquí" y todo lo que ha vivido le hacen "ser ya sevillista de por vida", además de que nada más llegar vio que iba "de la mano con los valores" del club.

El gerundense, que acaba contrato en junio de 2023, ve cercana la opción de ampliarlo. "Mi etapa aquí la valoro de manera muy positiva, cada año hemos hecho cosas históricas, muy difíciles, y con una pandemia de por medio. Estoy convencido de que este año será un tercer año muy bueno. Estamos en negociaciones, pero el club ya sabe que la predisposición mía es buena y ojalá se pueda cerrar rápido", subrayó.