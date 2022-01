Un vídeo de laSexta ofrece dudas sobre los motivos para suspender el Betis-Sevilla y señala a Lopetegui

"No se puede jugar", grita desde el primer momento un Julen Lopetegui al que el vídeo emitido por 'Jugones' señala como ideólogo de que El Gran Derbi fuese suspendido después de la agresión a Joan Jordán. En la línea de lo que ya señalaban muchos jugadores del Real Betis en redes sociales, el informativo condena el lanzamiento del objeto pero transmite serias dudas acerca de los motivos esgrimidos para no poder reanudar el encuentro de los octavos de final de la Copa del Rey y resalta que el entrenador del Sevilla FC tuvo muy claro qué hacer.



"Las cámaras enfocan a Joan Jordán, aparentemente en buen estado, pero todo cambia en este momento. Lopetegui le dice algo y el jugador reacciona así: se va a la banda, aparentemente aturdido, y dice 'Estoy mareado'. Pasan 7 minutos y 11 segundos después del impacto hasta que se sienta en el césped y pide ser atendido. El árbitro manda a todos a los vestuarios y el jugador es trasladado en ambulancia al hospital", describe el vídeo emitido por el informativo de laSexta en la tarde de este lunes y que han compartido en redes varios aficionados como @Asdrians.





Las imagenes de @JugoneslaSexta son bastante claras. Y @jpedrerol lo dice todo sin hablar. pic.twitter.com/687xivI89f — Asdrians (@Asdrians) January 17, 2022

???? @jpedrerol: "Que no se manche la imagen de la afición del @RealBetis".



?? "El culpable de lo del derbi fue un loco, un inconsciente, un descerebrado".



RT si estás de acuerdo con @jpedrerol #JUGONES pic.twitter.com/ntG7zwwiRD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 17, 2022

Pedrerol resopla y deja unos segundos de silencio antes de volver a suspirar profundamente desencajando la mirada,y,por parte desituado en la zona de Gol Sur del Benito Villamarín.Considera que el agresor no sólo. Al resto de la afición, a la que dejó sin los 50 minutos restantes de derbi; al equipo, que acababa de lograr un golazo por medio de Fekir y dominada el choque pese al 1-1; y al club, al que le espera una sanción.Ya el domingo, después de que el derbi se reanudase a partir del minuto 40' y cayese del lado del Betis gracias al gol de Canales en la segunda parte,basándose en precedentes cercanos de hechos similares e igual de lamentables."Contento por estar en la ronda siguiente de la Copa del Rey, pasando en un derbi y eliminando al Sevilla. Triste porque se ha hecho un daño muy grande al fútbol por culpa de un descerebrado. Se castigó a los 50.000 que pagaron su entrada. El estadio se quedó vacío, como en la pandemia.No paso de ahí. El Sevilla pensará distinto, supongo", reflexionaba un conciliador Pellegrini en rueda de prensa."Estoy satisfecho por pasar la eliminatoria de Copa, pero nos queda un sentimiento agridulce.que es pasional, pero muy bonito. Como dijimos en un comunicado muy categórico, estamos en contra de cualquier lanzamiento al terreno de juego, con todo lo que no tenga que ver con el fútbol", destacó el presidente verdiblanco en Betis TV, donde insistió enDesde el lanzamiento de un tubo de plástico por parte de un indeseable a todo lo que llevo a que 45.000 béticos no pudieran disfrutar de su equipo en Copa del Rey. Creemos que es algo grave y, por tanto,", añadió antes de hacer un llamamiento a la calma.