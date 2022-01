Oliver Torres, la imagen de la fe sevillista: "Otro equipo habría salido derrotado"

Si el Papu Gómez fue el líder que marcó los pasos de la igualada y abrió el camino, Oliver Torres fue el que lo cerró y casí logra certificar la remontada. El extremeño fue la imagen de la fe sevillista, que casi le da el triunfo con un cabezazo al palo.

Pese a ello, el centrocampista nervionense lamentaba que dos errores hubieran llevado al Sevilla FC a esa situación. "En el fútbol profesional se castigan mucho los fallos, pero cualquier otro equipo habría salido derrotado y nosotros lo hemos seguido intentando hasta el final", advertía Óliver Torres.

"El empate sabe a poco. Veníamos con la intención de sacar los tres puntos, queríamos despedirnos de nuestra gente con tres puntos antes del parón. y hemos salido en la segunda parte con la intención de remontar. La hemos tenido pero no ha podido ser. Hay que seguir trabajando para que la suerte caiga de nuestro lado la próxima vez", afirmaba el extremeño, que mandaba un aviso a todos los aficionados en este momento de incertidumbre: "queda lo más bonito de la temporada".

"Yo he tenido tres ocasiones, el palo, el gol y una que tiré muy mal. He intentado aportar al equipo dentro del área, que es donde hacía falta. Me voy contento por el gol pero triste por el resultado. El equipo merecía la remontada y el público ha estado maravilloso con nosotros", añadía el ex del Oporto.

Gudelj: "El estadio puesto en pie nos ayuda muchísimo"

Gudelj fue protagonista de la última acción del partido. Una falta que, finalmente, no llevó peligro, pero que defendió Pablo Sanz en sala de prensa. "Nemanja tira muy bien", indicó. Antes, el serbio había entrado para dar decanso a Corona, que ya estaba acalambrado por el esfuerzo, pese a que con ello el Sevilla perdió esa ventaja que el sistema con cinco centrocampistas le había dado.

" Mucho respeto para el equipo que entra del descanso perdiendo 2-0 y hace una gran segunda parte en un momento difícil, en el que nos faltan muchos jugadores. Quiero felicitar a todo el equipo por la actitud que ha enseñado en la segunda parte. No lo estábamos pasando bien, tenemos pocos jugadores y es de reconocer", afirmaba el internacional serbio, quien valoró la unión que hay dentro del plantel y la conexión con la afición. "Nosotros somos una familia y estamos pasando por un tiempo difícil. El estadio puesto en pie nos ayuda muchísimo. Se ve que los aficionados están con nosotros, saben que estamos pasando un tiempo difícil y nos están apoyando de una forma increíble", concluía.