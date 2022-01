Las imágenes del entrenamiento vespertino del Sevilla, con una gran novedad

El Sevilla FC celebró en la tarde de este jueves 27 de enero de 2022 una segunda sesión de entrenamiento, con un inicio abierto durante unos pocos minutos a la prensa, penúltima antes de un fin de semana previsiblemente de descanso, ya que, al no disputar los cuartos de final de la Copa del Rey, este parón será completo de dos semanas para los rojiblancos, que no volverán a jugar un partido de LaLiga hasta el próximo sábado 5 de febrero (21:00) en El Sadar ante Osasuna. Tras ejercitarse por la mañana a puerta cerrada y con cierto retraso esta vez, todas las miradas en la entrega vespertina estaban centradas en Anthony Martial, aunque el atacante del Manchester United no compareció finalmente sobre el césped del recinto de la Carretera de Utrera.

Y es que el galo, que realizó un viaje 'express' desde París (donde disfrutaba de unos días de relax) para pasar reconocimiento médico y formalizar su cesión hasta el próximo 30 de junio (sin opción de compra), se dejó casi todas sus pertenencias en Manchester, por lo que ha regresado a Inglaterra con permiso del club para recoger lo necesario para afrontar su aventura de cinco meses en tierras hispalenses, sin tanta prisa por haber un descanso inminente. El delantero y su compatriota Jules Koundé fueron, por tanto, las grandes ausencias, si bien al central se le espera este viernes con el grupo, superadas unas molestias que ya le impidieron jugar en Mestalla. La gran novedad fue Julen Lopetegui, una vez superado el coronavirus, por lo que el vasco comandó la jornada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con apenas una decena de efectivos. Sin espías por la mañana, Martial, que ya se había ejercitado en la víspera en solitario, sí se pudo por fin a las órdenes de cuerpo técnico nervionense.

El parte de bajas lo completaron los lesionados de larga duración Jesús Navas, Suso y Lamela, así como los internacionales marroquíes Bono, Munir y En-Nesyri (que el domingo juegan ante Egipto a las 16:00 horas los cuartos de final de la Copa de África), así como el mexicano Tecatito Corona, y los argentinos Ocampos, Papu Gómez, Montiel y Acuña, que se irán incorporando paulatinamente a finales de la semana próxima, con el tiempo justo, sobre todo el azteca (que disputará tres partidos de las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022), para viajar a tierras navarras.

