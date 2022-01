El motivo del bajo rendimiento de Walter Montoya en el Sevilla FC: "Pensé en dejar el fútbol"

La aventura de Walter Montoya en el Sevilla Fútbol Club fue efímera. El extremo argentino llegó en el mercado de enero de la temporada 16/17 para reforzar el plantel de Jorge Sampaoli pero lo cierto y verdad es que nunca se adaptó al club y su rendimiento estuvo muy lejos de lo esperado. Como nervionense apenas jugó siete partidos para acabar saliendo rumbo al Cruz Azul apenas un año después de su llegada, aunque eso sí, por la misma cantidad que el Sevilla FC pagó un año antes a Rosario Central: 5,5 millones de euros.

Ahora, con el paso de los años, Montoya ha recordado su pasó por Nervión en una entrevista a TNT Sports y ha confesado el gran motivo de su bajo rendimiento en Sevilla fue la muerte de su padre, que le afectó enormemente. "Me perjudicó mucho mi problema familiar cuando estuve en España, pero la vida sigue, hay que disfrutar cada momento. En ese momento la pasé bastante mal, pensé en dejar el fútbol", reconoció el argentino que pese a todo, guarda un buen recuerdo de su paso por Sevilla: "Siempre soñé con jugar y llegar hasta España, lo que me pasaba en el día a día, fue muy loco, fue impresionante, llevar a mi familia allá, yo siendo del Chaco. Pude conocer otros países, conocí tantas cosas, nunca lo imaginé".

El futbolista de Machagai también tuvo palabras de afecto para el actual seleccionador argentino, Lionel Scaloni, y que por aquel entonces formaba parte del cuerpo técnico de Sampaoli en Sevilla: "La verdad lo de Scaloni me impactó, nunca me lo imaginé. Él me ayudó en la llegada a Sevilla, los primeros días, me hablaba bastante, tengo un buen recuerdo de él. Espero que le siga yendo bien".

Ahora, Walter Montoya sigue disfrutando del fútbol en el club que le vio crecer, Rosario Central, por el que ha fichado en este mes de enero tras salir libre de Cruz Azul.