Las opciones que maneja Lopetegui para el lateral derecho ante el Elche.

El Sevilla Fútbol Club será el encargado de abrir una nueva jornada de Liga este viernes y lo hará recibiendo al Elche en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Julen Lopetegui y sus jugadores esperan recuperar la senda del triunfo cortando así una racha de tres empates consecutivos en LaLiga que, aunque mantiene a siete puntos a su máximo perseguidor, el Real Betis, ha visto como el Real Madrid se la ha marchado hasta los seis puntos de distancia.

Para ello Julen Lopetegui cuenta con algunas dudas para su once inicial, estando la principal incógnita en quién será el que ocupe el puesto de lateral derecho tras la lesión de Gonzalo Montiel en los primeros minutos del Osasuna-Sevilla. El lateral argentino estará fuera de los terrenos de juego dos o tres semanas y el primer candidato a ocupar ese puesto no es otro que el capitán Jesús Navas. El futbolistas palaciego regresó la semana pasada a los entrenamientos tras más de dos meses lesionado y espera tener el alta médica para jugar esta misma semana, por lo que podría ser de la partida ante el Elche aunque no esté para jugar los 90 minutos.

Si Julen Lopetegui considera muy arriesgado tirar del veterano lateral derecho para su once inicial, tiene un par de opciones más en el primer equipo. Una de ellas es la colocar a Jules Koundé como lateral derecho, posición que ha ocupado en alguna que otra ocasión cuando ha hecho falta, lo que llevaría a Karim Rekik a repetir titularidad junto con Diego Carlos en el centro de la defensa como ya hiciera en el partido ante Osasuna. Pero si tampoco Julen Lopetegui quiere sacar al zaguero francés del centro de la defensa, la otra alternativa es la de tirar del recién llegado 'Tecatito' Corona.

El mexicano suele jugar como extremo por ambas bandas pero también se desempeña como lateral, posición en la que ha jugado en numerosas ocasiones en el Oporto. Así pues, opciones no le faltarán a Julen Lopetegui, que también podría tirar de la cantera (Juanlu jugó en Copa del Rey como lateral aunque tampoco es su posición natural, y está Valentino que ha entrado en alguna lista). El técnico vasco está a la espera de saber si podrá contar también con hombres con molestias como Fernando, que no jugó en Pamplona, y Lucas Ocampos, que se retiró en el calentamiento tras tener las mejores sensaciones en sus molestias en el tobillo.