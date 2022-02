Rekik recuerda su fichaje por el Sevilla FC, su adaptación y la exigencia de Lopetegui

Karim Rekik, central del Sevilla Fútbol Club, ha repasado la actualidad deportiva del club nervionense y su primer año en Nervión, donde pese a no ser titular indiscutible, ha jugado muchos partidos con Lopetegui, un técnico para el que sólo tiene palabras de agradecimiento. "Lopetegui pide que los jugadores demos el máximo y que nos dejemos el alma en el campo, eso es muy de mi carácter y creo que por eso vamos bien juntos", explicó en la televisión oficial del club sevillista.

"Llegué aquí con muy buenos jugadores, pero soy un chico que va ganando confianza, entrenando fuerte todos los días, sin mucho drama... no soy un chico que pierda la cabeza, la experiencia te ayuda para relajarte en todas las situaciones que puedan llegar", comentó Rekik sobre su primera temporada como jugador nervionense.

Y es que, cómo él mismo reconoce, su adaptación a Sevilla ha sido rápida: "Me he adaptado bien, me encanta Sevilla, he aprendido el idioma muy rápido sin clases y hablando con compañeros. ¿El himno? La primera vez al escucharlo fue muy bonito y ya cuando jugamos en casa miras todos y eso va a quedar en mi cabeza".

Durante su entrevista, Rekik recordó también el momento en el que se decidió por venir al Sevilla FC: "Tenía más opciones, pero cuando escuché la oportunidad del Sevilla le dije a mi agente que quería venir aquí. Estaba en el último día de mercado y se hizo todo muy rápido pese al coronavirus. Desde este día no miro atrás".

Por último, el neerlandés también habló del buen ambiente y la unión del vestuario: "El ambiente siempre ha sido muy bueno en el vestuario. La gente siempre está contenta y con ganas".