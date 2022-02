Unzué recibirá el 'Dorsal de Leyenda' del Sevilla el próximo marzo.

Juan Carlos Unzué, quien fue portero del Sevilla en la década de los noventa, recibirá el próximo 23 de marzo un nuevo 'Dorsal de Leyenda', galardón que creó el club hispalense para reconocer la trayectoria de futbolistas que dejaron huella en la entidad durante su estancia en el equipo.



El Sevilla informó en la tarde de este martes de que el presidente del club, José Castro, anunció a Unzué la decisión el pasado viernes durante la visita del exportero y extrenador navarro a la expedición sevillista en Pamplona, donde al día siguiente jugó el equipo sevillista su partido de LaLiga ante Osasuna.



El club recuerda que Unzué militó en el equipo "siete temporadas ofreciendo el mejor rendimiento de su carrera deportiva" y que la entidad "considera que la figura de Juan Carlos reúne todos los méritos para recibir tan preciado galardón, tanto por sus méritos deportivos, como por el ejemplo de lucha y superación que el navarro está ofreciendo desde que en junio de 2020 anunciara que padece esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad comúnmente conocida como ELA".



El Sevilla añade en su comunicado que "lejos de capitular, Juan Carlos Unzué está dando un encomiable ejemplo a la sociedad española, desarrollando una intensa actividad con el fin de recaudar fondos y dar visibilidad a una durísima enfermedad que en España afecta a aproximadamente cuatro mil personas. La manera de la que Unzué está afrontando su enfermedad representa fielmente la idiosincrasia del Sevilla FC y una de las máximas que lo definen: Nunca te rindas".



Unzué cuenta con 257 partidos oficiales como sevillista -solo superado como portero por el también Dorsal de Leyenda José María Busto y por Andrés Palop- y un total de 99 victorias.





En la Liga de veinte equipos, es el único meta delque ha hecho pleno de jornadas en más de una campaña. Concretamente, lo logró en la 1991/92, 1992/93 y 1994/95, y su promedio de goles encajados por partido es de 1,24, el décimo mejor coeficiente entre los que han disputado diez o más encuentros.Formado en las categorías inferiores de, jugó en su primer equipo entre 1986 y 1988 antes de disputar otras dos campañas en el, en el que ganó una Copa del Rey y una Recopa de Europa. En el verano de 1991 llegó al, la gran etapa de su carrera, que se alargó hasta 1997 y tras la que se marchó al, en el que estuvo dos temporadas, y después al(1999-2001) para regresar a, en el que jugó entre 2001 y 2003 para colgar los guantes.Aunque no fue internacional absoluto, sumó 35 internacionalidades entre la sub-18, sub-19 y sub-21, proclamándose campeón del mundo juvenil en 1985. Nada más finalizar su etapa como jugador, volvió alpara ser entrenador de porteros y estuvo en el club azulgrana hasta 2010.Después asumió el reto de ser primer entrenador en el, en Segunda, para regresar a su puesto anterior en elen la campaña 2011/12. También pasó fugazmente por el banquillo del, para convertirse en 2013 en segundo entrenador de Luis Enrique en elUnzué acompañó al asturiano, ahora seleccionador nacional, en su etapa en el Barcelona, con el que logró dos ligas, tres copas del Rey y una. En la 2017/18 volvió a Vigo ya como primer entrenador, mientras que en 2019, un año antes de anunciar su enfermedad, pasó también por el banquillo del Girona.El, en su escrito, recuerda que el anterior 'Dorsal de Leyenda' otorgado, que recayó en, se entregará al que fue centrocampista del Sevilla, Espanyol y de la selección española al final de la presente temporada ya que en su día no se pudo hacer al irrumpir la pandemia de coronavirus.