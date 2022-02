Fernando y el consejo de Guardiola que no olvida: "Se me quedó grabado..."

El brasileño repasó su trayectoria para UEFA.com y tiene claro que el Sevilla es especial: "A mis hijos les diré que aquí fue donde alcancé mi mejor nivel durante mi carrera"

Fernando Reges, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, ha concedido una entrevista a UEFA.com donde ha repasado su pasado, presente y futuro, que pasa por el club de Nervión al menos por dos temporadas más. "Por la competitividad y la importancia del equipo tanto en la Europa League como en España. Cuando vine aquí, el Sevilla estaba jugando la Europa League y sabía que el Sevilla tenía posibilidades reales de ganar la competición. Y salió bien. Elegí al Sevilla por eso, y nos convertimos en campeones de la Europa League", explica el brasileño sobre los motivos que le llevaron a firmar por el Sevilla.

Y es que Fernando no tiene dudas, su etapa en el Sevilla está siendo la mejor: "Es la etapa más importante de mi carrera. Las dos temporadas completas y la mitad de esta han sido el periodo más feliz de mi carrera. Este es el club más importante de mi carrera. No olvido al Oporto que fue donde empezó todo. Pero en el Sevilla fue donde alcancé mi máximo potencial como futbolista profesional en todos los aspectos: el pase, la recuperación de la posesión, la alegría en el campo y el buen rendimiento en general. Seguro que a mis hijos les diré que en el Sevilla fue donde alcancé mi mejor nivel durante mi carrera".

Sobre la figura del técnico Julen Lopetegui, Fernando destaca: "Me pide que esté concentrado, que lo dé todo en el campo y que, siempre que sea posible, ayude a mis compañeros, que hable con ellos y les dé confianza. Al ser un veterano en el club, tengo que dar confianza a los más jóvenes, y eso es lo que intento hacer. Intento salir al campo preparado y concentrado, y dar confianza a mis compañeros".

La Europa League de 2020: "Fue especial por muchas razones. Venía de jugar en Turquía y había muchas dudas sobre mi juego. Empezamos la temporada muy bien y luego ocurrió lo del COVID-19, y lo pasamos mal. Para mí es el título más importante de mi carrera. La final contra el Inter fue dura. Encajamos un gol nada más empezar, pero nuestro equipo estaba muy concentrado y sabíamos que éramos capaces de darle la vuelta a la situación, y lo hicimos. Luuk estaba inspirado ese día y todo salió muy bien. Sentí una mezcla de felicidad y de todos los sentimientos que arrastraba por haber jugado en Turquía y haber llegado a España lleno de dudas. En ese momento, entendí que podía seguir jugando a ese máximo nivel y que tenía la capacidad de quedarme aquí. Ese trofeo me dio fuerza y confianza. Fue un momento increíble".

El objetivo en esta Europa League: "Llegar lo más lejos posible. Sabemos lo difícil que será, hay grandes equipos compitiendo en ella, pero somos conscientes de lo que somos capaces de hacer. Sabemos que el Sevilla es uno de los favoritos, al contrario que en la Champions League. Por supuesto, fue muy doloroso quedar eliminados de la Champions, ya que estábamos en un grupo en el que teníamos todas las posibilidades de clasificarnos. Sin embargo, fallamos en muchos aspectos y al final no nos clasificamos para la siguiente fase, pero eso ya forma parte del pasado. Debemos centrarnos en la Europa League".

Una competición especial para el Sevilla FC: "El Sevilla es un club muy consolidado en esta competición. Y cada vez que jugamos, lo hacemos de forma diferente porque el club y la afición se lo transmiten a los jugadores. Sabemos que este año es importante porque la final se jugará aquí. Esto se ha fomentado a lo largo de los años, ganando muchos trofeos. Por eso cada vez que jugamos en esta competición, los otros equipos nos miran a nosotros, al Sevilla, de una manera diferente. Y el Sevilla lo sabe. El Sevilla es un club temido en esta competición, y esperamos que este año no sea diferente".

Sus puntos fuertes como jugador: "Creo que es mi capacidad para leer el juego y anticiparme al rival. Nunca me canso de correr, de luchar. Cada vez que alguien roba el balón, intento recuperarlo, y no muchos jugadores quieren hacerlo. Los jugadores quieren el balón, y yo quiero robarlo para pasarlo a mis compañeros. Puedo dar buenos pases y pasar el balón a mis compañeros. Creo que mis mayores puntos fuertes son mi colocación, dar equilibrio al equipo y recuperar el balón".

La importancia de jugadores de su corte en un equipo: "Creo que este tipo de jugadores se ha convertido en la base del equipo. Sergio Busquets da ese equilibrio al Barcelona, y por eso el Barcelona tuvo tanto éxito. El Real Madrid tenía problemas y cuando encontró esta pieza clave del rompecabezas en Casemiro... Todos los grandes equipos quieren atacar, pero luego hay que defender, y este tipo de jugadores son muy importantes para dar equilibrio al equipo durante un partido. Hoy en día están más valorados que antes por Busquets y Casemiro, que han conseguido dar más valor a nuestra posición".

Con qué consejos de sus entrenadores se queda: "He tenido muchos entrenadores que me han dado muy buenos consejos. Recuerdo de Guardiola una cosa que aprendí y que se me quedó grabada: "Hay que estar siempre atento a los gestos corporales del rival. Y eso se me ha quedado grabado porque no puedes recibir el balón mirando hacia una dirección y luego jugar el balón hacia el lado contrario, ¿sabes? Sólo unos pocos jugadores pueden hacer cosas así, y eso es algo que aprendí de mis entrenadores".