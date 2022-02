Los mejores bailes del Papu Gómez llegan desde el centro de la pista

El argentino suma cinco goles y está brillando en la posición que más le gusta, aunque las bajas y las dudas empujan a Lopetegui a moverle

Es una ley no escrita. Se da por hecho que el jugador que acompaña a su entrenador en las ruedas de prensa que organiza la UEFA previas a sus competiciones oficiales. En este sentido, por lo tanto, cabe deducir que el Papu Gómez será la partida en el once inicial del Sevilla FC que pondrá en liza Julen Lopetegui para recibir en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Dinamo de Zagreb, a las 21:00 horas de este jueves en un choque correspondiente al duelo de ida de la ronda de dieciseisavos de final de la Europa League.

La duda razonable surge a la hora de preguntarse la posición que ocuparía el Papu en el caso de que, como todo apunta, se confirme como titular en el choque de esta noche. El internacional argentino viene siendo utilizado últimamente por dentro, de enganche entre los mediocentros y el delantero pero con mucha libertad de movimiento por todo el terreno de juego, y no es nada casual que ello haya coincidido con la que a buen seguro es su mejor versión en estos primeros 13 meses como futbolista del Sevilla FC.

Hasta hace muy poco, Lopetegui siempre le alineaba como falso extremo, sobre todo en la banda izquierda -zona en la que suele desempeñarse con Argentina, vigente campeona de la Copa de América- pero también le ha usado mucho en la derecha; sobre todo antes de la llegada de Lamela y también después de la graves lesiones del 'Coco' y de Suso. La opción de que vuelva a caer a un costado ante el Dinamo de Zagreb se antoja probable, pues, como suele ser habitual en los últimos meses, Lopetegui tiene bajas y muchas dudas como las de Anthony Martial y Jesús Corona, además de los ya recuperados Jesús Navas y Lucas Ocampos, algo justos para salir de inicio.

Este periódico ha pulsado la opinión de sus lectores en ese sentido y el resultado ha sido uno de los más aplastantes de todos los sondeos propuestos desde hace años en la #EncuestaHelvetiaED. Un 97 por ciento de los votantes tiene claro que los mejores bailes del Papu llegan desde el centro de la pista. De manera residual y anecdótico, hay un 2 por ciento al que le gusta verle como falso extremo izquierdo, mientras que la opción de la banda derecha no ha sido marcada por absolutamente nadie.

La opinión de los lectores de ESTADIO Deportivo coincide plenamente con la del propio futbolista del Sevilla, quien a pesar de ponerse a disposición de Lopetegui para jugar cuándo y dónde le necesite, ya dejó claro sus preferencias. "Siento la importancia que me da el míster y todo el equipo. Eso me hace sentirme muy cómodo. Han venido jugadores de jerarquía, a los que les gusta atacar y asociarse mucho. Por dentro, aunque también hay mucho desgaste físico, me siento más importante y puedo jugar más", reconoció el internacional albiceleste tras el partido ante el Elche sobre su nueva posición, más centrada, tras las llegadas en el mercado invernal de Martial y Corona, que son dudas ante el Dinamo de Zagreb.

En cualquier caso, con independencia de la posición, el Papu se está mostrando más incisivo en esta segunda temporada en Nervión. Es uno de los pocos capaces de acelerar el juego, atreverse a romper líneas en conducción y filtrar pases para intentar escapar de la horizontalidad en la que suele caer el juego del Sevilla FC, a veces muy poco profundo. El ex de la Atalanta lleva ya cinco tantos en esta 21/22, cuatro en LaLiga y uno en Copa del Rey.