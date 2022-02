Rakitic y el penalti: "No he dudado, tenía mucha confianza".

Rakitic y el penalti: "No he dudado, tenía mucha confianza". Lince.

El capitán del Sevilla FC tambíén ha destacado la actuación de Bono además de alegrarse por la vuelta de Jesús Navas

Ivan Rakitic ha sido uno de los goleadores de la noche. El capitán sevillista hizo el 1-0 desde el punto de penalti dejando así atrás su fallo ante Osasuna. "El portero me conoce muy bien de muchos años en la selección. No he dudado, tenía mucha confianza, lo del otro día puede pasar, su portero me lo paró muy bien pero tenía confianza y la también la de mis compañeros", ha explicado a los medios del club nervionense.

El croata también ha destacado el ambientazo de la grada: "Poder disfrutar de una noche así en nuestra casa es increíble. Estamos muy contentos, hemos jugado contra un equipo muy fuerte y hemos tenido que hacer un gran partido, la victoria es muy merecida".

Por último, Rakitic destacó las paradas de Bono y recordó la vuelta de Jesús Navas: "Los porteros que tenemos son increíbles, muchos nos tendrán envidia... Sabemos que los porteros son importantes y también estoy muy feliz por Jesús, ha luchado y ha peleado mucho por volver, ese cariño de la grada hacia él también lo sentimos todo el grupo, estoy muy feliz por él".