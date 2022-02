Rakitic, su palabra al Sevilla, el "miarma" Piqué, el himno y Messi

El capitán sevillista recordó algunas anécdotas en el Barcelona y también repasó la actualidad del equipo

Ivan Rakitic está cumpliendo su segunda temporada desde que regresara al Sevilla Fútbol Club en el verano de 2020. El croata, uno de los capitanes del equipo nervionense, ha pasado por SFC TV donde ha hablado de su buen momento deportivo aunque también del penalti fallado ante Osasuna. "Me dolió sobre todo por el equipo porque nos merecimos ganar, hicimos muchas cosas para ganar y por eso me dolió mucho", admitió aunque no tuvo dudas en el último ante el Dinamo Zagreb: "No tuve dudas en coger el balón. Pablo (segundo entrenador) me dijo antes del partido 'Ivan si hay penalti, lo coges tú' y que dije sí".

Precisamente sobre el Dinamo Zagreb y el regreso a su país para disputar el partido de vuelta de la Europa League, el '10' ha dicho: "Es bonito jugar en el estadio donde empezó mi viaje con la selección croata. Es muy bonito y me alegro de tener esa oportunidad de enseñar a mi gente en Croacia el Sevilla FC".

También valoró Rakitic el partido del Espanyol, marcado por la expulsión de Koundé: "Son cosas que pasan, lo importante es que se dé cuenta de que se ha equivocado y que se dé cuenta del cariño, nuestro y de todos los sevillistas, porque es un jugador muy importante, es joven y con talento. ¿El derbi? En esos momentos no piensas en el derbi pero cuando pasa a él mismo seguro que se le pasó por la cabeza 'el domingo no estoy'. A veces son situaciones que hay mucha tensión y creo que si volvemos a la misma situación no sucedería. Es una pena que de una falta a favor al final salimos perjudicados cuando mejor estábamos en el partido".

Como no podía ser de otra forma, Rakitic habló de su sentimiento sevillista, el que incluso trasladó a Barcelona durante la etapa que jugó allí. "Me fui a Barcelona siendo yo, no nací sevillano ni sevillista pero moriré siéndolo. Lo que a mi me ha dado el Sevilla no se lo voy a poder devolver nunca", reconoció, contando alguna anécdota como llamar "mi arma" a Piqué, a lo que el central le respondió: "Lo que me faltaba que un croata me pida así el balón, recordaba entre risas a la vez que aseguraba que incluso Messi se sabía el himno del Sevilla.

El momento de su firma con el Sevilla en su primera etapa: "Estaba en un bar y me llaman de un equipo de fuera, que se enteraron de que llegué a Sevilla y me preguntaron si había firmado. Me pedían que no firmara y me ofrecían un avión para ir a allí. Les dije muy claro 'Yo he dado mi palabra y eso es más que una firma'".

Por último, Rakitic habló del próximo derbi: "Primero tenemos ganas de Europa League, pero no nos vamos a mentir, la gente tiene ganas y en el vestuario hay muchas ganas pero ahora mismo el más importante es el partido del jueves"