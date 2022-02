Papu Gómez: "Puede ser que sea mi mejor momento en el Sevilla".

Además del argentino, Rakitic, Gudelj, En-Nesyri y Bono hablaron sobre el derbi ante el Betis

Con motivo del derbi que disputarán este domingo Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, el club de Nervión organizó este viernes un media day de la mano de LaLiga donde varios jugadores blanquirrojos hablaron para diversos medios, entre ellos los oficiales del propio club. Hombres como Rakitic, En-Nesyri, Gudelj, Bono o el 'Papu' Gómez dejaron sus sensaciones de cara al importante partido de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El capitán Ivan Rakitic, con mucha experiencia en los derbis sevillanos, espera una gran fiesta. "Llevo unos cuantos derbis disputados, jugarlos en casa es impresionante y estoy contento por volver a disfrutarlo con nuestra gente. Muy ilusionado, preparado y concienciado para poder regalarles un gran partido", reconoció el croata, que espera un gran apoyo de la afición: "El derbi es el derbi, da igual lo que pase antes. Hay muchísimas ganas de jugar con nuestra gente, estoy convencido de que el ambiente será increíble y también hay ganas de devolver todo el esfuerzo que está haciendo nuestra gente con un gran partido y una victoria importantísima para la clasificación. Olvidar todo lo que se habla desde fuera y centrarnos en lo nuestro para hacer un partido completo".

Otro de los protagonistas fue Youssef En-Nesyri. El delantero marroquí no anda en su mejor nivel tras su lesión pero espera poder tener la oportunidad de marcar, como hiciera la temporada pasada. "Llevo esperando este derbi desde Copa del Rey, tengo muchas ganas de meter el gol en este derbi y dar la victoria para la afición. Hay que trabajar uno por el otro para llegar a portería, si no estamos todos juntos no podemos conseguir esto", expresó el delantero.

También Nemanja Gudelj dejó claro que es un partido especial: "El derbi tiene de todo, estos partidos se viven mucho aquí en Sevilla y tenemos muchas ganas de afrontar este encuentro y ganarlo en un duelo de más que tres puntos". El serbio tiene muchas opciones de ser titular, algo que tiene asumido: "Con Karim, Jules, Diego Carlos que aún no se sabe... hay muchos problemas atrás, si me toca a mí yo estaré disponible. Cuando el míster me necesite y donde me necesite estaré preparado, a nosotros nos encanta el fútbol y es un partido que motiva".

Por su parte, Yassine Bono admitió que quizá el equipo no llega en el mejor momento en cuanto a resultados pero que hay una confianza total en el vestuario. Otro de los protagonistas de la jornada fue Youssef En-Nesyri, mostrándose con ganas de encontrar el camino del gol de nuevo el domingo: "Desde dentro siempre tenemos preocupaciones, pero también hay margen de mejora, un estado emocional bueno y una tranquilidad que te permita afrontar de la mejor forma cada partido. Siempre busco encontrar mi mejor versión para responder a las necesidades del club. Nosotros estamos pensando en nosotros, en el fútbol que podemos hacer, en la forma en la que podamos competir, no hay que entrar en otro tipo de cosas. El Sevilla está acostumbrado a pelear al 150% ante cualquier rival y eso no tiene que cambiar".

El último de los protagonistas fue el 'Papu' Gómez. El argentino está siendo uno de los mejores jugadores partiendo desde una posición más retrasada, un reto que el '24' acepta sin problemas. "Creo que es lo que más me gusta, que el equipo sienta que puede contar conmigo o que pueda girar en torno a mí, eso es lo que más confianza me da. Había terminado muy bien la temporada pasada y este año me costó un poco al inicio, pero una vez que agarré continuidad y jugando en mi posición también ayuda mucho y puede ser que sea mi mejor momento en el Sevilla", admitió.

"Son tres puntos y es lo que más cuenta, pero es importante para seguir en la pelea, seguir cerca del Madrid y alejarnos del tercero con una inyección anímica importante. En nuestro estadio nos hacemos muy fuertes con nuestra gente y también queremos seguir haciéndolo", finalizó el ex del Atalanta.