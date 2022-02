Acuña, sobre su entrada a Fekir: "Perdí la cabeza un momento, la amarilla está bien sacada"

El lateral argentino dice que jugaron el partido como "si fuera una final desde el minuto uno"

Marcos Acuña, lateral zurdo del Sevilla Fútbol Club, valoró el triunfo del equipo sobre el Betis. "Me voy muy contento por el triunfo, por todo el grupo, la verdad que salimos a jugarlo como si fuera una final, dsede el minuto uno, en la cancha se vio que fuimos los justos ganadores", ha dicho el argentino para los m medios del club nervionense.

Sobre su dura entrada a Fekir en un momento donde el equipo verdiblanco no echó el balón fuera por la lesión el Papu, Acuña reconoció que no estuvo bien. "Son parte del juego, la amarilla está bien sacada, perdí la cabeza un momento, pero pude controlarlo hasta el momento de salir porque ya no aguantaba más el dolor de espalda. Cada chico que entrar lo hace mejor y vamos a conseguir grandes cosas".

Por último, Acuña habló sobre el gran ambiente vivido en la grada: "Vengo del fútbol argentino, que tiene mucha pasión, no me había tocador jugar el derbi con nuestra gente, me tocó hoy y se disfrutó el doble".