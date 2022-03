Moyes, "preocupado" por Bowen y Rice para viajar a Sevilla.

Sevilla Fútbol Club y West Ham United ya tiene la mente puesta en el primero de los dos partidos que les enfrentarán en los octavos de final de la Europa League que tendrá lugar el próximo jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 18:45 horas. El Sevilla ha comenzado a preparar el choque con el entrenamiento de este domingo en el que Julen Lopetegui sigue contando con numerosas e importantes bajas, las mismas con las que preparó el choque del pasado viernes ante el Alavés y a la espera de saber si podrá contar con Acuña finalmente.

El propio Lopetegui reconoció en rueda de prensa que tiene muy difícil recuperar a alguno de los lesionados para el partido europeo, por lo que no estarían el jueves los lesionados Erik Lamela (no inscrito para la Europa League), Anthony Martial, que ya trabajó con el grupo la semana pasada, Fernando Reges, Diego Carlos, Karim Rekik, Gonzalo Montiel, el Papu Gómez y Suso Fernández, además tampoco podrá contar con el sancionado Delaney.

Por su parte, el West Ham perdió ayer ante el Liverpool, pero más allá de la derrota que le impidió instalarse en zona Champions a la espera de lo que hiciera el Manchester United esta tarde, la noticia preocupante en los 'Hammers' son las dos importantes dudas que tienen para el partido de ida en el Sánchez-Pizjuán. La primera de ellas es Declan Rice, que no jugó ayer en Anfield Road por enfermedad. "Hemos jugado bien aquí sin Declan Rice, Mark Noble estuvo fantástico hoy cuando entró. La gente sigue diciendo que somos un equipo de individualidades pero hemos demostrados que no es así. No puedo contarte nada más sobre la enfermedad de 'Dec'. Él empezó a sentirse mal en al noche del jueves y el viernes por la mañana no se sentía bien, así que no estaba con nosotros", dijo David Moyes tras el partido ante el Liverpool.

Pero el partido frente a los 'Reds' también dejó otra duda, la del extremo derecho Jarrod Bowen, que tuvo que abandonar el choque lesionado. "Jarrod parece como si tuviera una lesión en alguna parte del talón. Estoy preocupado porque no pudo aguantar ningún peso, así que eso me preocupa, ya que sería una gran pérdida esta sin Jarrod porque es un jugador muy importante para nosotros".

También habló tras el partido el español Pablo Fornals, que lamentó la lesión de su compañero aunque espera que sea lo menos posible. "Esa es una de las cosas cuando estás en Europa, no tenemos tiempo para pensar en lo que pasó hoy, tenemos que estar enfocados en recuperar a nuestra gente. Esperemos que Dec regrese y Jarrod tenga las mejores noticias posibles. Todos estaremos tan preparados como podamos para el próximo partido", dijo el castellonense que ahora se enfrentará al Sevilla FC.