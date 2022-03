A la decimocuarta fue la vencida para José Ángel Carmona, protagonista de la acción clave del Rayo-Sevilla

El canterano había sido convocado 13 veces con el primer equipo esta temporada y por fin debutó en Vallecas: "Llevaba mucho tiempo preparándome para este momento"

La persona más feliz en el vestuario visitante de Vallecas tras el empate (1-1) de este domingo entre Rayo Vallecano y Sevilla FC, sin duda alguna era José Ángel Carmona. El polivalente defensor del filial tuvo por fin la oportunidad que llevaba ansiando desde niño y no escondió su alegría y su agradecimiento a Julen Lopetegui por permitirse debutar con el primer equipo en Primera división.

"Desde pequeño siempre he soñado con vivir un momento así, con poder jugar en LaLiga, así que ahora mismo estoy súper feliz y muy contento por haberlo conseguido", señalaba José Ángel Carmona en los micrófonos de los medios del club nervionense.

El zaguero del Sevilla Atlético entró en el minuto 67 para suplir al lesionado Marcos Acuña, que pidió el cambio cuando sólo llevaba 10' sobre el campo en una acción que pilló al canterano calentando: "Me llamó el míster y me dijo que tenía que entrar por eso, por la lesión. La verdad es que llevaba mucho tiempo preparándome para este momento, así que en ese momento me sentía listo y con muchas ganas de jugar".

Carmona ha sido convocado en 14 encuentros oficiales del primer equipo a lo largo de esta temporada 2021/2022, con muchísimas bajas por lesión para Lopetegui, quien por fin le dio minutos después de 13 citas esperando su momento en el banquillo: "El míster nos da confianza de estar día a día con ellos y aunque tengamos dorsal del filial nos hace sentir uno más en el primer equipo y todos nosotros le estamos agradecido por ello".

El entrenador nervionense, en sala de prensa, fue preguntado por cómo había visto al joven zaguero, que se situó como marcador zurdo en una línea de tres centrales pero protagonizó una de las acciones más importantes del Rayo-Sevilla, la internada que acabó con el penalti de Catena sobre Rafa Mir señalado por Martínez Munuera y "rearbitrado", según el técnico nervionense, por Gil Manzano en el VAR. "Lo he visto muy bien, salió en un momento muy complicado y lo ha hecho todo muy bien", señaló el entrenador sevillista.