Castro muestra "confianza" en este Sevilla, "preocupación" por las lesiones e "indignación" con los árbitros y el VAR

El Sevilla FC ha aterrizado en la capial inglesa en torno a las 12:30 horas de este miércoles para afrontar el encuentro de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, este jueves ante el West Ham United en el estadio Olímpico de Londres. La expedición sevillista, que tomó un vuelo desde el Aeropuerto de San Pablo en torno a las 10:30 horas, estuvo encabezada por el presidente, José Castro, que atendió a los medios de comunicación desde tierras británicas para expresar su confianza en que el equipo de Lopetegui haga bueno el 1-0 de la ida, su preocupación por la incesante plaga de lesiones y su indignación por los últimos arbitrajes.

"El Sevilla FC ha demostrado muchas veces que respeta al colectivo arbitral y que no ayuda el hablar en su contra. No creemos en manos negras. Dicho esto, el Consejo de Administración, dirigentes, técnicos, jugadores y aficionados estamos indignados porque la disparidad de criterios es enorme. Nos jugamos mucho todos y es increíble. Nos anulan goles, el penalti de Madrid... y ya el día del Rayo ya se colma todo. El VAR es una gran herramienta que no se utiliza bien. No he visto una imagen clara de la mano que anula el gol ni el árbitro va a verla al monitor. A cinco metros está del penalti que pita y se rearbitra desde el VAR. Es increíble. Sin embargo no ven el pisotón a Augustinsson en el gol del Rayo. Pedimos criterio, esto no puede seguir así. El puñetazo de Koundé, que no fue tal, paso este fin de semana y no pasa nada, a Delaney se le expulsa por aplaudir y vemos otros casos en los que se aplaude y no pasa nada...", manifestó Castro a los medios desplazados a Londres, antes de elevar aún más el tono.

"Creemos en los árbitros pero tienen que tener un criterio definido y no lo hay. Esto es una realidad. Se están perjudicando a ellos mismos porque ahora tienen más presión. No creo que quieran eso. Denuncio públicamente a los comités, porque no nos escuchan. Preparamos informes y no se los leen. No hacen su labor. Contestan cortando y pegando. Eso no es. Hay que analizar las jugadas, no quitarse el muerto de encima. No se merece esto el fútbol español. No solo somos nosotros, se quejan muchísimos clubes de esto. Hoy hago una excepción y hago declaraciones públicas, creo que ya está bien y hay que decirlo. Yo hablo con los estamentos y les damos nuestras quejas educadamente, como tiene que hacer un club señor, pero la realidad de que no hay criterio está ahí. Pasa un domingo y otro y otro", espetó el empresario utrerano.

Otro tema de actualidad en el Sevilla, además del enfado con los arbitrajes, son las lesiones. Demasiadas: "Tantas lesiones nos preocupan, pero de nada sirve quejarse. Las decisiones se toman al final de temporada. Ahora tenemos que pensar que los que están son los que tienen que pasar la eliminatoria y ya han demostrado que son capaces. Resta pensar en los que no están".

Ya sobre el encuentro de vuelta ante el West Ham, Castro le dio plena prioridad y aparcó LaLiga hasta que el domingo por la tarde la Real Sociedad visite el Sánchez-Pizjuán. "El partido es de mucho peso pero son torneos distintos. LaLiga nos lleva a Europa siempre. Este torneo es maravilloso porque además la final se juega en nuestro estadio y es un plus. Queda un mundo. Octavos, cuartos, semifinal... La Europa League tiene un halo diferente por todo lo que nos ha dado. Ansiamos la posibilidad de continuar y LaLiga es otra cosa que ahora mismo hay que olvidarla", remarcó el presidente del Sevilla FC, que no se fía de los ingleses.



"Las sensaciones tienen que ser buenas siempre. Es una eliminatoria igualada pese al gol de ventaja. La realidad es que el rival es extraordinario y tienen el factor campo. Seguro que vamos a sufrir, pero espero que hagamos lo que tenemos que hacer tanto en ataque como en defensa y podamos hablar de superar la eliminatoria. Queda mucho, pero nuestra ilusión es llegar lo más lejos posible en este torneo que tanto nos ha dado. Siempre hemos apostado por él y por eso somos el que más veces lo ha conseguido", concluyó Castro.

Además del máximo dirigente, se han desplazado con el equipo los vicepresidentes José María Del Nido Carrasco y Gabriel Ramos; el subdirector general, Jesús Arroyo; y los consejeros Luis Castro y Enrique de la Cerda. Tras aterrizar, el equipo se marchó a descansar al hotel de concentración y esta tarde realizará el entrenamiento oficial en el Olímpico de Londres, sede del partido que analizarán en rueda de prensa Julen Lopetegui y 'Tecatito' Corona.