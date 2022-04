Gudelj lamenta la diferencia de acierto, pero da una receta para que el Sevilla se levante

El pivote balcánico considera que "ahora vienen dos partidos en casa" en los que darlo "todo" en pos de la Champions

"En la primera parte, hubo una fase en la que tuvimos el balón y otra en la que lo tenía el Barça. En la segunda, ellos estuvieron agresivos, nos apretaron un poco más y tuvieron la posesión, pero tuvimos algunas ocasiones para el 0-1. Sabíamos que no tendríamos muchas, por lo que había que estar acertados. Al final, te marcan un gol, pero nosotros también gozamos de oportunidades para haber podido ir ganando. En general, nos ha faltado hoy el último pase para ser más peligrosos", resumía en sus comparecencias ante los medios Nemanja Gudelj un encuentro por todo lo alto que se le acabó escapando al Sevilla, merced al acierto de Pedri.

"No es una buena sensación. Habíamos venido aquí a ganar el partido", zanjaba el pivote balcánico, que resumía la jugada del 1-0, una genialidad en la que el mediapunta canario impuso su calidad para dejar los tres puntos en el Camp Nou: "Fue una buena acción, un buen gol, en el que recorta a Diego Carlos y le pone imposible para Bono". Con todo, el nervionense no tira la toalla en la lucha por las cuatro primeras plazas, dando valor a la segunda recién perdida, pero también a la posibilidad de jugar la máxima competición continental accediendo como terceros o cuartos: "Sabíamos que iba a ser difícil, pero estamos acostumbrados; no es la primera vez. Lo daremos todo, siempre como si fuera una final. Ahora, tenemos dos partidos en casa con nuestra afición y vamos con todo para clasificarnos para la Champions".