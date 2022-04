Lopetegui se cansa del VAR y se acuerda de Vallecas: "¿Por qué aquí se rearbitra y allí no?

El técnico del Sevilla FC elogió el esfuerzo de los suyos para ganar pese a las "extrañas decisiones" que están sufriendo

Si el Papu y Rafa Mir se quejaban del arbitraje, Julen Lopetegui no era menos. Y no dudó en recordar que una jugada similar a la del gol anulado a Rafa Mir se la concedieron al Rayo ante el Sevilla FC hace pocas semanas.

"Ese 3-1 nos habría dado tranquilidad. He visto la jugada ahora y la posible falta es quince segundos antes, ha habido dos acciones más... Siendo falta hasta donde rearbitras para atrás. ¿Hasta dónde rearbitra el VAR? No lo sé. Creo que la esencia del VAR no es esa o es lo que nos han dicho. Creo que es un momento de hacer una reflexión. (...) Estamos teniemdo una temporada compleja, a nivel de lesiones y de decisiones arbitrales. Llevamos tiempo con decisiones contrarias. En Vallecas hubo un pisotón claro a Gudelj y en la siguiente jugada marcó el Rayo. Y no se rearbitró. Y no sólo el gol que no mandó a revisar, sino también el penalti. lo de Vallecas lo tengo grabado a fuego", advertía.

Aparte de la lógica queja, Julen Lopetegui consideró que su equipo ha "merecido los tres puntos" en un partido en el que dijo que "ha habido de todo, demasiadas alternativas, más de las que quería", y en el que sus jugadores han "sacado el coraje para ir a por la victoria". "Hemos merecido los tres puntos, pero es cierto que ha habido demasiados vaivenes para lo que nos hubiera gustado. Nos hemos puesto por detrás en su única opción de la primera parte, empatamos, tuvimos ocasiones para hacer el segundo y el tercero, éste nos lo han anulado, y si es falta está muy alejada de la acción. Creo que en algún momento nso ha faltado trabquilidad, queríamos un centrocampista más, pero no lo hemos podido tener por la 'lesión' de Diego Carlos. El partido se ha convertido en un correcalles que no nos interesaba a nosotros. Luego, con el 2-2, el equipo ha ido a por el partido. Me quedo con el reaccion. Cada partido que queda va a ser a cara de perro", analizaba.

Por ello, por esa reacción final, el técnico vasco considera que "es un día para recalcar el carácter de este equipo, castigado por las lesiones y las decisiones", y que se apresta a jugar "siete finales", pues "cada partido es una final" hasta el final de LaLiga. "El equipo ha tenido caracter y ambición para ir a por el partido. Es un día para para remarcar nuestro carácter como grupo, cuando nos están castigando de una mandera increíble, se impone nuestra convición de seguir creyendo", añadía.

Y mandaba un mensaje a la afición, a la que agradecía el empuje todo el partido. "La afición ha estado de diez. Con empate a dos nos han seguido animando y dando la energía y apoyo que necesitábamos. Siempre digo que nuestro público es parte decisiva y en el momento en que estamos, mucho más. Les pido que nos ayuden. Hoy han sido a sido clave. En un partido complicado que nos han empatado en el 88, nos ha dado la vida en el descuento. Para el público un diez porque lo necesitamos más que nunca. Son conscientes del esfuerzo que están haciendo los chicos, con lesiones, recaídas, muchas decisiones dudosas... y que el equipo sigue peleando. Esa energía en casa nos ayuda mucho", concluía.