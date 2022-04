El Papu, feliz con el resultado, pero no con los arbitrajes: "Nos está pasando demasiadas veces"

El jugador argentino del Sevilla FC reaparecía y fue clave en los últimos minutos

El Sevilla FC está echando a muchos jugadores en falta en los últimos meses, pero tal vez la ausencia que más ha notado ha sido la del Papu Gómez. El argentino no jugaba desde el derbi y su equipo no ganaba desde ese día en LaLiga. Lopetegui no quiso forzarlo, pues los médicos le aconsejaban que sólo jugara unos minutos, pero esos fueron suficientes para que el ex del Atalanta se dejara notar.

El Papu se echó el equipo a la espalda tras el 2-2 para que su equipo alcanzara en los últimos minutos el ansiado triuunfo. De sus botas partió la jugada del 3-2 y él mismo se encargó de cerrar el marcador.

"Tuvimos la paciencia de seguir jugando tranquilos para anotar el tercer gol. Esto es laLiga, nos tiene que servir de experiencia y tratar de gestionar mejor los últimos minutos", admitía el argentino que, no obstante, también se quejaba un recadito para la Federación y el estamento arbitral después de ver cómo le anulaban un nuevo gol al Sevilla. "Son situaciones de juego, para mí fue un choque de juego, no veo falta, pero son situaciones que te complican. La cuestión es que ya nos ha pasado otras veces y nos ha perjudicado. Son errores que cometen los árnitros, pero últimamente nos está pasando muchas veces...", dejaba caer.

Al menos esta vez se ganó y lo volvió a hacer bajo el calor del sevillismo. "Hay que seguir así en casa. Si aquí nos hacemos fuertes y logramos los puntos que necesitamos, entraremos en Champions. Nos queda mejorar fuera y quedan varios partidos para hacerlo", advertía.

El argentino fue ovacionado por la grada, que tenía muchas ganas de volverlo a ver, y él se lo devolvió con las genialidades que acostumbra. "Estoy muy a gusto con el cariño de la gente, extrañaba estar en el estadio, con la afición, ellos me mostraban el cariño en la calle y hoy, al menos, pude darles una alegría", añadía el argentino.

Ahora llega el Real Madrid, un encuentro que habría sido de alta tensión si sólo se hubiera sumado un punto, pero que ahora se puede afrontar más tranquilos con la victoria. "Son partidos únicos que cualquier jugador le motiva jugar. Lo lindo es que lo jugamos en nuestra casa y con nuestra gente, y vamos a darlo todo para lograr la victoria", afirmaba el Papu, que antes de eso piensa disfrutar de la Semana Santa. "La espero con muchas ganas. Se acerca esta semana y espero que haga buen clima tras un último mes con bajas temperaturas. Ahora, a disfrutar esta semana con responsabilidad y a preparar el partido", concluía.