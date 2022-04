Rakitic avisa: "Cuando llegué íbamos novenos o décimos y luchábamos por ir a Europa..."

El croata califica la temporada del Sevilla FC de "espectacular" y señala que ojalá quedar tercero sea un problema siempre

El Sevilla FC afronta cinco partidos en los que puede dar un final feliz una temporada agridulce. Una campaña en la que si en agosto nos hubieran señalado la situación actual se habría calificado de espectacular, pero que con todo lo acontecido desde Navidad no ha dejado un sabor todo lo dulce que debiera. Una enorme primera vuelta enerbó las esperanzas de la afición, aunque en el club fueran prudentes y siguieran señalando que el objetivo era entrar en Champions. Las lesiuones fueron alejando el liderato, pero no así una segunda plaza que seguía firme. Pero la continuidad del 'maleficio' durante tres meses casi da al trase con todos los objetivos. Pasó factura en la Europa League, le hizo caer a la cuarta plaza y casi hace peligrar una Champions que aún no está asegurada. Pero ahora, con casi todo el plantel disponible y seis puntos de ventaja -más el average- sobre el Betis todo se ve de otro color. El objetivo ya está a tiro y los futbolistas del Sevilla esperan cerrarlo cuanto antes.

Así lo reconoce en Cope Sevilla su capitán, Iván Rakitic, quien pese a no querer "buscar excusas", reconoce lo mucho que han sufrido esta temporada. "Nos han pasado muchas cosas esta temporada. Entre Covid-19 y lesiones era casi imposible tener a diez jugadores para los entrenamientos. Eso nos hizo muchísimo daño, sobre todo después de Navidad. Hasta ahí teníamos un nivel espectacular. Es una pena que luego no pudiésemos mantenerlo. Además, el fútbol nos ha castigado con pequeños detalles, pero es un aprendizaje. Cada temporada es muy larga y no vale nada tirar una temporada en los últimos 18 partidos. Es un aprendizaje. Lo que estamos haciendo es interesante. Sería la primera vez en la historia del club llegar tres veces seguidas a la Champions. Es lo que queremos, seguir haciendo historia", afirmaba el croata, aunque más que 'tirar' la temporada en los últimos 18 partidos, sólo han bajado su nivel con respecto a unos 18 primeros increíbles que le pusieron a la altura de los mejores de Europa. "Hace poco leí una entrevista a Monchi en la que dijo que ojalá quedar tercero sea siempre un gran problema para el Sevilla. Con tener esa posibilidad de quedar segundo y estar ahí peleando se ve el crecimiento que ha tenido el club. Cuando llegué hace 10 años íbamos novenos o décimos y luchábamos por ir a Europa. Y mira ahora", añadía.

Pese a ello, Rakitic acepta las críticas de una afición que se había ilusionado y que quiere más. "Estoy encantado siempre de escuchar la opinión de la afición. Con unas cosas estoy de acuerdo y con otras menos. Siempre con el máximo respeto, pero lo que está haciendo el equipo es espectacular. Está claro que podía haber sido mejor, pero estamos haciendo un camino muy bueno. Somos muy fuertes en casa y hay que darle las gracias a la afición por ello. Vamos a hacer todo lo posible para estar al cien por cien. Ojalá no haya ninguna crítica, pero eso es complicado", admitía.

De hecho, Rakitic cree que si no fuera por ese malfario que les ha acompañado ahora podrían estar hablando de una situación muy diferente y no habría ninguna duda entre la afición -en la plantilla no las hay-. "Sólo hay que ver cómo perdimos contra el West Ham. En la ida caigo yo, luego dos más, tuvimos que hacer cambios forzados... Parece mentira. Era imposible hacer cambios normales. Todo era forzado por molestias o lesiones. Si no puedes contar con todos ni tener continuidad es complicado. Hay que forzar cada semana. Es algo para aprender, pero estamos muy tranquilos. Sabemos que hay cosas que mejorar y que tenemos que hacer nuestros deberes para lo que viene", afirmaba el capitan sevillista, que no quiere mirar atrás y sí a lo que viene: "Nos quedan cinco finales, tres partidos en nuestra casa y queremos hacer disfrutar a nuestra gente. A ellos no tenemos que pedirles nada. Sabemos que van a darlo todo. Contra el Granada, cuando nos marcan el segundo, nuestro tercer gol y el cuarto los marca la afición. Por supuesto, todos queremos ver al Sevilla lo más arriba posible. Ojalá ganar cada partido cuatro o cinco a cero. Vamos a darlo todo. El vestuario está muy unido. A nosotros nos importa nuestra parte", indicaba Rakitic, quien espera superar al Cádiz para acercarse al objetivo y disfrutar tranquila una Feria de la que le gusta "todo".