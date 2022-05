Jordán: "Me voy con la sensación de que no les hemos apretado bien"

El centrocampista valora el punto y estar muy cerca de la Champions League

A Joan Jordán no se le vio mucho durante el partido y, en cambio, acabó reventado. El hecho de que su rival tuviera tanto la pelota obligó al Sevilla FC a un esfuerzo excesivo para las alturas de temporada que llevamos, algo que, según asegura el centrocampista catalán, no era lo ideal, pero fue con lo que se encontraron.

Por ello se marcha satisfecho con un empate con el que no soñaban cuando Lo Celso adelantó al Villarreal a poco del final. "La sensación es que hemos logrado un punto en el último minuto, en una acción en la que incluso Bono sube, que nos acerca al objetivo de la Champions y que el miércoles tenemos la oportunidad de cerrar ese objetivo", aclaraba antes que nada Jordán, que, por otro lado, sí reconocía haberse visto sometidos durante gran parte del choque.

"A nivel de juego hemos sufrido y sabido sufrir. A nivel de correr y echarle ganas, no podemos reprochar nada. Me voy con la sensación agridulce de porque no les hemos apretado bien. Ellos son un equipo que domina bien el juego interior y no hemos estado bien en la presión. Hemos jugado gran parte del partido y tenido que defender en muchas situaciones en un bloque medio-bajo. Y no nos podemos tirar la mayoría de partidos así porque nos gusta robar y tener el balón en campo contrario. Si robas tan lejos de su campo cuesta más entonces. En ese aspecto no hemos estado bien. Ellos apretabano bien y nos ha costado", analizaba

"Lo más importante es que nos recuperemos y que el miércoles demos nuestra mejor versión. Tenemos que hacer nuestro mejor partido y reencontrarnos con nosotros mismos para conseguir el objetivo de la Champions", añadía Jordán que quiere contentar a una afición de la que sólo tiene palabras de elogio.

"La afición, chapó. Sabíamos que venia mucha gente y se ha sentido su aliento. Ya desde la llegada en el bus nos apoyaron de forma increíble. Me alegro que se vayan con un punto de aquí. Ahora hay que ganar el miercoles, lograr objetvo de la Champions y que se siendan orgullosos de su club", oncluía.