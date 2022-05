Lopetegui hace un análisis certero del empate del Sevilla y esquiva la pregunta sobre los pitos de la grada

El vasco cree que "la afición estuvo de 10" y admite que la culpa es de los profesionales, centrándose ya en conseguir el punto que falta para respirar

"Ha sido un partido complicado, como ya sabíamos que iba a ser, ante un rival que hizo muy bien su partido, buscando contras y obstaculizando nuestra circulación. Nos hemos precipitado mucho y ellos han creado peligro en pérdidas nuestras. La segunda parte sí ha sido nuestra; hemos circulado mejor y hemos entrado por fuera, pero no hemos atinado con el gol. Hemos tenido opciones claras al final, pero no lo hemos acertado con el gol y, en el fútbol, a este nivel eso se paga. Por eso sólo un empate, y la valoración es negativa". Así de claro se mostraba en su comparecencia ante los medios de comunicación un Julen Lopetegui resignado a dejar todavía en el aire la clasificación para la Champions League, a un punto de ser matemática y que se habrían embolsado los blanquirrojos de haber cambiado el empate ante el Mallorca por un triunfo, incluso agónico, que tuvo En-Nesyri sobre la bocina, respondiendo Manolo Reina con un auténtico paradón para sellar las tablas.

Cuestionado seguidamente por los aficionados descontentos a la salida del estadio, el vasco no quiso alimentar ningún debate ni mucho menos la polémica: "Esa pregunta no es del partido. Pregúntame algo del partido. Que la gente esté enfadada con su entrenador cuando su equipo no ha ganado es normal. La afición ha estado de 10; lástima no darles la alegría que querían. Pero esto no ha terminado; queda faena por hacer. Nos tenemos que recuperar bien y afrontar el próximo partido contra el Atlético". Y es que la presencia en Champions está solamente a un empate más de distancia: "Sólo me preocupa sumar ese punto y conseguir ese objetivo. Quedan dos partidos, y hay que luchar hasta el final".

Por último, el otrora seleccionador español opinó sobre cuál es, a su juicio, la explicación de por qué le está costando tanto encontrar su juego, el gol y las sensaciones en las últimas semanas: "Hay un poco de ansiedad por cumplir el objetivo, y nos lleva a precipitarnos. No hay un motivo sólo. Somos conscientes de que tenemos que mejorar muchas cosas, pero ahora tenemos que resistir y creer en nosotros y en nuestra capacidad como plantilla". Sin duda, una reflexión acertada y serena de Lopetegui, que trató de centrar la atención en lo trascendente a estas alturas de temporada, con la orilla tan cerca, olvidando elementos y factores que podrían añadir más presión a un equipo al que se le está haciendo eterna la 2021/2022.