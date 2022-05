Bono y la ovación de Nervión: "Lo recordaré siempre, sentí que era algo de corazón"

El cancerbero marroquí se ha convertido en el portero del Sevilla FC del ganar el Trofeo Zamora

El nombre de Yassine Bono será recordado para siempre en el Sevilla Fútbol Club. El portero marroquí ha hecho historia en el club de Nervión logrando el Trofeo Zamora, que lo distingue como el portero menos goleado de LaLiga, algo que antes ningún otro guardameta del Sevilla FC había conseguido. Aunque el ex del Girona, humilde como siempre, ha puesto el foco en el trabajo del equipo para haberlo podido conseguir. "Es de todos. Vimos que el año pasado ya el equipo venía con un gran rendimiento defensivo y cada uno da un poquito para conseguirlo", reconoció en SFC Radio.

De hecho, no jugó el último partido de Liga ante el Athletic Club para no poner en peligro el galardón, por el que ha recibido muchas felicitaciones. "Recibí un montón de mensajes de mucha gente y siempre da alegría saber que la gente te quiere y piensa en ti", admitió. Donde también fue ovacionado fue en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Para mí va a ser un momento que recordaré siempre. Sentí que era algo de corazón, que es lo más importante".

Pero lo más importante para Bono fue conseguir el objetivo: "Acabamos como queríamos, con un buen partido del equipo, portería a cero y los jugadores dieron un nivel altísimo. En el segundo tiempo contra el Atlético y el domingo, demostramos que somos un equipo de Champions".

Curiosamente, el marroquí esperaba jugar el domingo, pues reconoció que no llevaba las cuentas para ganar el 'Zamora': "No llevaba ninguna cuenta. Estaba focalizado en el equipo y en mi rendimiento para los objetivos del equipo. Después del partido contra el Atlético me sorprendieron los mensajes de algunos amigos, de nuestro entrenador de porteros... que fueron los que me dijeron que si no jugaba el último partido, era el Zamora. Desde el foco en el equipo, ha llegado el premio".