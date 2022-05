Palhinha, en la puerta de salida

El centrocampista del Sporting, por el que está interesado el Sevilla FC, podría ser el primero en salir

El mediocentro portugués Joao Palhinha está en el punto de mira del Sevilla FC desde hace años. El director deportivo nervionense, Monchi, tanteó su fichaje el pasado año como sustituto de Fernando Reges, aunque finalmente se decidió por otro perfil, dado que Gudelj se quedaba en el plantel y podría cubrir ese puesto aunque este año fuera central, y fichó a Thomas Delaney para el centro del campo. Pero no quedó en el olvido.

Recientemente, el diario portugués A Bola habían advertido de una reactivación del interés de Monchi por él, dado que estaría volviendo a estudiar este verano fichar a un sustituto real para Fernando, muy necesario como se ha podido comprobar tras la lesión que sufrió a principios de año y que, a la larga, le ha hecho perderse los últimos meses de competición.

Según aseguraba este medio luso, Monchi sólo había sondeado cómo estaba la situación y la respuesta ha debido ser la misma del año anterior. El Sporting no pide menos de 20 millones de euros por un jugador que está valorado en poco más (26 kilos) y que aún tiene cuatro años de contrato con los Leones. Un precio alto que difícilmente entraría en los planes del Sevilla por un mediocentro defensivo, pero sí en los de los clubes, ingleses, que manejan cantidades más altas y no tienen los límites que hay en España.

En este sentido, según aseguran hoy varios medios del país vecino, Joao Palhinha se encuentra en la puerta de salida y, junto a compatriota Matheus Nunes, pueden ser los primeros que abandonen el Sporting este verano.

El principal candidato para ganar la 'apuesta' sería el Wolverhampton, posiblemente el club que más interesado se ha mostrado a lo largo de todo el año y que quiere a Palhinha ante la posible salida de su compatriota Rúben Neves. Aunque no es el único club inglés que ha intensificado los contactos, pues medios británicos también apuntan al Leicester, donde podría suplir la eventual salida de Youri Tielemans y el Everton, que tras salvarse in extremis va a postar fuerte por renovar el equipo en la presente campaña. Ante la puja que se avecina y que, lógicamente, elevará el previo del jugador, el Sevilla no va a entrar, lo que descartaría su fichaje.

Joao Palhinha, por su parte, está ageno a todo lo que se mueve a su alrededor. Despidió la temporada consciente de que este era el momento de dar el salto a una Liga superior y se centró en la selección portuguesa, con la que estará en Sevilla en unos días para enfrentarse a España en la Liga de Naciones.