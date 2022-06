Con ofertas de Sevilla, Newcastle y Dortmund, Dybala sólo piensa en el Inter

Desde Italia aseguran que el atacante argentino ha rehusado el interés de varios clubes esperando un acuerdo con los 'neroazzurri'

Ayer saltaba al campo en los últimos minutos de la Finalissima pero Paulo Dybala tuvo tiempo de ganar una pelota en la frontal del área y marcar el 0-3 para Argentina con un buen disparo con su pierna zurda. El atacante argentino, que ya ha confirmado que saldrá de la Juventus tras finalizar contrato, es codiciado por muchos clubes europeos pero parece que hay uno que tiene ventaja sobre el resto, el Inter de Milán.

Pese a todo, el futbolista no ha querido pronunciarse abiertamente sobre su próximo destino, aunque ayer, tras la finalización del encuentro, sí que dio pistas sobre donde podría acabar: "Estoy tranquilo, la gente con la que trabajo me cuidan. En Italia estoy muy a gusto, aunque me gustaría conocer otras ligas como la Premier, LaLiga... pero en Italia soy feliz".

Y es que, como decíamos, a Dybala no le han faltado ofertas de clubes de la Premier League, LaLiga e incluso la Bundesliga. No en vano, desde Italia asegura que la 'Joya' ha rechazado el interés del Newcastle, pues una de las condiciones que había impuesto es seguir jugando la Champions, cosa que sí le ofrecía otros de los interesados como el Borussia Dortmund y el Sevilla FC.

Sin embargo, el argentino ha rehusado el interés de los alemanes y también el de los hispalenses, aunque según este medio, la opción del Sevilla le gustaba más que la inglesa y la germana pero todo hace indicar que Dybala continuará en Italia y por ello sigue esperando al Inter de Milán.