El "ejemplar" paso de Martial por el Sevilla

El delantero francés se encuentra con un dilema a su regreso al Manchester United

Anthony Martial afronta el verano lleno de dudas. El delantero francés esperaba recuperar su nivel y su caché en estos seis meses en el Sevilla FC, pero las lesiones le impidieron su adaptación y el bagaje que dejó fue de un gol, en competición europea, y algo menos de 700 minutos de juego.

Eso no sólo ha hecho que su paso por la capital hispalense dejara una sensación de decepción sino que le ha impedido 'rehabilitarse' para su selección y para Didier Deschamps a apenas cinco meses del Mundial de Qatar 2022; y regresa al Manchester United con menos fuerza de la que esperaba.

De hecho, en Inglaterra anunciaron hace dos semanas que el propio jugador francés había comunicado al Manchester United que le buscara una salida, porque no quería seguir la próxima campaña. El club del norte de Inglaterra, por su parte, aunque ha hecho públicas a lo largo de la semana varias bajas (Mata, Pogba, Axel Tuanzebe...), sigue de momento contando con una pieza que tiene un valor importante (16 millones, según transfermarkt) y a la que le quedan dos años de contrato.

Eso sí, saben que tiene un problema que solucionar. En el plantel, pese a la salida de Cavani, no tiene plaza de titular y su alta ficha de 240.000 libras a la semana (280.000 euros semanales) es un lastre para el United y a la hora de buscarle una salida.

El Sevilla barajó la opción de recuperarlo si se daban las circunstancias, pero fue antes de que se lesionase ante el Real Madrid, cuando mejor estaba, y dijera adiós a la temporada. "Obviamente, el Sevilla está decepcionado con el rendimiento de Martial", asegura el agente Kenneth Asquez al diario británico The Athletic, donde admite, en cierto modo, su decepción: "No he visto un solo partido en el que dijera: 'Vaya, eso es lo que estamos obteniendo por un salario de 5 millones de euros...'. Me habría encantado que hubiera triunfado", señaló.

No obstante, también tuvo palabras buenas para el francés en su paso por el Sevilla. "Fue un esfuerzo enorme para ellos y solo metió un gol, pero estas cosas pasan... Me dijeron que era un buen chico con los compañeros y el personal y que su comportamiento ha sido ejemplar", añade.

Martial tendrá que lidiar ahora con nuevo técnico, Ten Hag, que ha pedido delanteros, y esperar que tenga más confianza en él que la que tuvieron Mourinho o Rangnick. Sólo Solskjaer creyó verdaderamente en él en todos estos años en el United.