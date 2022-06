Para la medular del Sevilla y para no depender tanto de Fernando... 'Better call Saul'

Para la medular del Sevilla y para no depender tanto de Fernando... 'Better call Saul'

Monchi pregunta al Atlético por las condiciones de una cesión de Saúl Ñíguez, que no cuenta para Simeone y apenas rascó bola en el Chelsea. Además, ha tanteado al joven Tyler Adams, descontento con su falta de protagonismo en el RB Leipzig

'Better Call Saul' (mejor llama a Saul) es una conocida serie de televisión con el abogado Saul Goodman como 'solucionador de problemas' y protagonista absoluto del exitoso 'spin off' de la legendaria 'Breaking Bad'. El que quiere ser actor principal en este mercado veraniego de fichajes no se apellida Goodman, pero sí Ñíguez y se ha ofrecido para solucionar los problemas del Sevilla FC en el centro del campo. El polivalente Nemanja Gudelj entra en su último año de contrato y los últimos meses de competición han servido para poner de manifiesto lo mucho que se echa de menos a Fernando Reges. Durante su lesión, ni el serbio (más central que pivote con Lopetegui) ni los reubicados Jordán, Delaney o Rakitic pudieron evitar que no se añorase la ausencia por lesión del 'Pulpo' brasileño.

En este sentido, desde hace algunas semanas viene rumoreándose entre esa denominada 'gente de fútbol' que Monchi busca un centrocampista versátil capaz de relevar a Fernando, de acompañarle o de hacer de volante. Expeditivo en los duelos, con buena llegada y con facilidad para marcar goles, este año se ha demostrado que el fichaje de Thomas Delaney el verano pasado respondió más a una oportunidad de mercado de un jugador contrastado que venía de exhibirse en la Eurocopa con Dinamarca, más que a la contratación de ese mencionado perfil polivalente capaz de relevar al pivote, como se vendió. De ahí que desde Mundo Deportivo aseguren este martes que Monchi ha pensado que lo mejor es llamar a Saúl.

Saúl Ñíguez, que despuntó en el Rayo Vallecano de Paco Jémez como pivote e incluso como central, dio un altísimo rendimiento en su vuelta al Atlético siendo una de las estrellas colchoneras en los primeros años del Cholo Simeone, que le reubicó como volante con mucha libertad ofensiva y el ilicitano dejó golazos de auténtico lujo. Luego, su relación con el técnico argentino se deterioró, atravesó una grave crisis de confianza y desapareció de las alineaciones hasta el punto de que el verano pasado el club madrileño le empujó a aceptar una oferta de cesión del Chelsea FC en el último día del mercado.

El conjunto 'Blue' se reservó una opción de compra que ni siquiera se ha planteado ejercer, no ya por los problemas institucionales por la sanción a Roman Abramovich que dejaron la entidad en 'stand by', sino porque su protagonismo con Thomas Tuchel ha sido prácticamente nulo. Sólo 667 minutos, repartidos en 16 encuentros oficiales entre todas las competiciones, ha sido el pobre bagaje obtenido por Saúl Ñiguez en su aventura en la Premier League. En una entrevista, recién confirmada su cesión, ya dejó claro que se iba porque le habían 'invitado' a hacerlo y con todo el dolor del mundo por dejar el club de sus amores.

En este sentido, su situación tampoco se presenta mucho más halagüeña en la 22/23, pues es evidente que Simeone no le tendrá entre sus piezas esenciales. Es ahí donde, según Mundo Deportivo, ha entrado el Sevilla FC para interesarse por las condiciones de una posible cesión que, siempre según el citado medio, tanto el futbolista como su entorno más cercano ven con muy buenos ojos.

Julen Lopetegui le conoce perfectamente, pues le tuvo a sus órdenes en la selección española y le dio bastante protagonismo, aprovechando una polivalencia que el de Asteausu necesita en su centro del campo. Saúl, en su adiós como 'Blue', prefirió no lamentarse por esta temporada prácticamente perdida y aseguró que espera que su experiencia en el Chelsea le sirva al menos "para mejorar y aprender" de cara a dar el siguiente paso en su carrera profesional, que podría estar en Sevilla. Eso sí, no es el único mediocentro que suena con fuerza en Nervión en las últimas horas.



Tyler Adams, otro recambio para el 'Pulpo' del Sevilla



Además de Saúl, el diario AS aportaba este miércoles otro nombre que aparece en la agenda del Sevilla FC para reforzar el puesto de mediocentro defensivo. En este caso se trata de un perfil más específico de '5', el internacional estadounidense Tyler Adams, centrocampista del RB Leipzig que no ha sido titular indiscutible con el conjunto alemán y que, a sus 23 años, quiere seguir creciendo como futbolista tras irrumpir en Nueva York en otro de los clubes de la franquicia Red Bull.

No obstante, en principio en el Sevilla FC Adams tendría por delante a Fernando y sería complicado jugar más de lo que ha hecho en esta 21/22 y le ha parecido poco. En el RB Leipzig ha terminado con 36 encuentros oficiales: 24 de la Bundesliga, 14 de ellos como titular; 5 de Champions League; 4 de la Copa de Alemania y 3 de la Europa League.

Con contrato en el club germano hasta 2025 y un valor de mercado que ronda los 17 millones de euros, no se antoja una operación sencilla ni barata. Tyler Adams, además de actuar como pivote defensivo, también puede jugar como volante e incluso de lateral derecho de urgencias.