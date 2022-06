Lopetegui: 'silenzio stampa' sobre su futuro en el Sevilla y un competidor de órdago en el PSG

Mientras Monchi planifica contando con la continuidad del vasco, en Nervión escama que no haya sido rotundo al respecto, con otros frentes abiertos

El respaldo escenificado en la última jornada ante el Athletic, tanto por parte del vestuario como por un amplio sector de la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán, no parece haber convencido del todo a Julen Lopetegui, que ha soportado una enorme presión a lo largo de la temporada 21/22, de más a menos en el rendimiento de los suyos, prácticamente los únicos rivales de verdad del Real Madrid por el liderato desde una solida presencia en la segunda plaza de la clasificación durante toda la primera vuelta, pero que no sellaron el objetivo, la entrada en Champions League (tercera vez consecutiva que lo hacen vía LaLiga), hasta la penúltima jornada, acabando en el cuarto puesto. Las dudas sobre el juego del equipo, los planteamientos conservadores del vasco y la falta de gol cansaron a los aficionados, que silbaron en más de una ocasión a los blanquirrojos.

Con el epílogo del curso, tocaba hacer balance antes de las vacaciones, alcanzándose un teórico consenso entre el Sevilla FC y el ex seleccionador nacional, con contrato hasta 2024 después de su reciente renovación, aunque con ofertas o seguimientos de clubes reseñables de Europa, como Manchester United y PSG. Los 'reds' se decantaron por Ten Hag, pero en París aún no se han registrado más movimientos que la permanencia contra pronóstico de Mbappé en el equipo, dejando tirado al Real Madrid, y la salida de Leonardo de la dirección deportiva, con el fichaje de Luis Campos para sustituirle. En teoría, con una puesta de largo en los medios oficiales del 'acuerdo' para que siga Lopetegui, no hay mucho de lo que hablar. Incluso, Monchi planifica contando con las directrices consensuadas con Julen, aunque no existe un convencimiento absoluto en las oficinas del Sánchez-Pizjuán al respecto.

El míster está de descanso, completamente aislado, y se echa de menos en Nervión un pronunciamiento rotundo. Por esa razón, se ha establecido lo que en Italia se conoce como 'silenzio stampa', aunque al revés. Los medios especulan sobre el futuro del banquillo sevillista y nadie sale a desmentir los rumores o a dejar claro que no va a haber revoluciones en la dirección de los blanquirrojos. El temor es que el de Asteasu esté esperando la resolución del debate en torno a Mauricio Pochettino, que parece tener pie y medio fuera del PSG, pese a tener vinculación hasta 2023. Christophe Galtier, míster del Niza, es uno de los grandes candidatos, pero nunca ha salido de las quinielas el español. Ahora, 'Bild' apunta un competidor de lujo para el técnico de los hispalenses.

Se trata de Joachim Löw, seleccionador alemán entre 2005 y 2021, que disfruta de un año sabático, aunque ya ha verbalizado su deseo de "volver a entrenar a un club. Hubo algunos acercamientos y una o dos ofertas", que estudiará "durante las próximas semanas". El germano, que no se sienta a dirigir un equipo (no combinado nacional) desde la 2003/2004, cuando ejerció en el Austria de Viena, trabajó previamente en Stuttgart o Fenerbahçe, antes de incorporarse a Alemania como ayudante de Jürgen Klinsmann, dando el salto hace ahora 17 años.